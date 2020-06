Guzmán está "abierto a negociar" sobre la deuda para alcanzar un acuerdo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este martes que el Gobierno “sigue abierto a la negociación y espera un mejor entendimiento con los acreedores” para alcanzar un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa.

En una videoconferencia organizada por el Council of the Americas (COA) y la Americas Society (AS), el funcionario sostuvo: "Buscamos resolver la deuda de un modo que funcione para toda la Argentina".

Además, adelantó que la “Argentina tiene la intención de comenzar negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" para alcanzar un nuevo programa con el organismo, una vez finalizada la reestructuración de la deuda privada.

No obstante, ante su interlocutora Susan Segal, CEO del Consejo de las Americas, dejó en claro que alcanzar un nuevo programa “va a llevar tiempo” y requerirá “la aceptación de la sociedad en su conjunto”.

“Queremos que tenga legitimidad y que ayude a que la Argentina se ponga de nuevo de pie”, sostuvo.

El nuevo programa con el FMI, del cual habló a principios de 2020 Guzmán con la directora gerente del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva, reemplazará al stand by vigente desde 2018 y servirá para garantizar el repago de los u$s 44.000 millones que ya prestó la institución a la Argentina.

El país no aceptará condicionalidades del Fondo como pedidos de mayor ajuste fiscal o cambios estructurales como una reforma laboral y jubilatoria, había avisado en febrero Guzmán.

NOTICIA EN DESARROLLO