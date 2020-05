Guzmán cierra roadshow virtual y los bonistas se preparan para reforzar su rechazo

El tiempo de descuento corre para llegar al viernes 8 de mayo, día de cierre formal de la oferta de canje de deuda que presentó el gobierno de Alberto Fernández a los acreedores privados.

Mientras que aún albergan alguna esperanza de que haya alguna mejora, los bonistas se juegan sus últimas cartas y redoblan la apuesta: se preparan para lanzar, de manera coordinada, un nuevo rechazo al plan oficial del gobierno argentino en el plan de reestructurar unos u$s 66.000 millones de deuda bajo legislación extranjera.

Así lo confirmaron fuentes de diversos grupos de acreedores ayer, en diálogo con El Cronista, e incluso uno de ellos resaltó que les parecía que la propuesta de la provincia de Buenos Aires les resultaba hoy más atractiva (ver aparte).

"Estamos evaluando si hay espacio para unificar una contraoferta, pero antes de eso, primero queremos reforzar que lo que propuso el gobierno no va a resultar", aseguró.

De hecho, precisamente hoy, último día de la seguidilla de intercambios con bonistas que orquestó el equipo de Martín Guzmán, según confirmó una fuente oficial, se lleva a cabo un encuentro virtual de uno de los tres grandes grupos de acreedores privados.

En el Gobierno esperan contraponer a la posición de los bonistas el apoyo político de gobernadores e intendentes, que se suma al de diferentes grupos empresarios, con un documento que conocerá en las próximas horas.

Con la intención de transmitir que "los tenedores de bonos pueden lograr algo mejor que la oferta de canje unilateral de Argentina", el Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina organizó un "webcast" en el que explicará el por qué su posición de rechazo de la oferta actual.

Entre los aspectos que mencionaron se abordarán en este encuentro destinado a inversores están también la economía de la oferta argentina y "los asuntos legales que los tenedores de bonos tienen que considerar al evaluar si deben o no consentir", se detalló.

En el Gobierno, tras varios días de intercambios virtuales -que comenzaron el miércoles y finalizan hoy- tienen la sensación de que las respuestas de los acreedores son variadas. Estos intercambios no se hicieron con los tres grandes grupos de bonistas como tales, sino con los representantes de los fondos.

Guzmán ayer en una entrevista en Clarín mencionó que "hay variedad de acreedores" y que de esos "hay un conjunto que manifestó apoyo, en particular inversores locales que ya nos han contactado. Hay otros con los que seguimos en diálogo y buscamos que acompañen", según dijo.

No obstante, la posibilidad de mejorar la oferta quedó una vez más descartada. En una columna escrita por el ministro y publicada en el diario Financial Times. "Debo ser explícito y claro: no podemos permitirnos pagar más. Algunos han sugerido que paguemos menos. Pero como señal de nuestro compromiso con nuestro acuerdo, mantenemos nuestra propuesta, a pesar de que ahora requiere un esfuerzo de generación de pagos sustancialmente más fuerte. Ahora es el momento de un acuerdo", aseguró.

Desde los bonistas aseguran que hay posibilidades de mejorar la propuesta desde la Argentina y aún así cumplir con los parámetros pedidos desde el Fondo Monetario Internacional, aunque se quejan del modelo que se usa para estos caso. "El modelo financiero que sigue Guzmán no es la realidad", aseguró una fuente de los acreedores privados. "Lo que nos complica es que el ministro sigue los consejos de Joseph Stiglitz y de Jeffrey Sachs", agregó.

De hecho, este miércoles, que marca la fecha límite para recibir los títulos elegibles del canje (para los que decidan aceptar la oferta argentina), Guzmán va a dar una conferencia virtual, organizada por la Universidad de Columbia, junto a Jeffrey Sachs.

A las 20 de ese día la Caja de Valores dejará de recibir los títulos elegibles de ingresar al canje, para que el viernes a las 18 finalice la oferta propuesta por la Argentina. Está previsto que se conozcan los resultados el lunes 11 de mayo.