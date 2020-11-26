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Economía y política Jueves  26 de Noviembre de 2020

Guzmán canjeó deuda por $ 194.000 millones y obtuvo $ 81.800 millones en la última licitación

Guzmán canjeó deuda por $ 194.000 millones y obtuvo $ 81.800 millones en la última licitación

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