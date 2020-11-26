Guzmán canjeó deuda por $ 194.000 millones y obtuvo $ 81.800 millones en la última licitación

NOTICIA EN DESARROLLO
El Cronista
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|TASAS
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|BADLAR PRIV. Pr. ARS
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|PLAZO FIJO
|0,0000
|34,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
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|46,0900
|BONOS
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|BODEN 2015
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|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|95,00
|95,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|1,7647
|1,73
|1,70
|DISC USD NY
|0,0000
|61,10
|61,10
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
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|54.150,6500
|BOVESPA
|0,0500
|110.132,5300
|DOW JONES
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|30.046,2400
|S&P 500 INDEX
|-0,1584
|3.635,4100
|NASDAQ
|0,4700
|12.037,3260
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
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|435,0455
|435,0455
|TRIGO CHICAGO
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|216,1449
|216,1449
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|165,3477
|165,3477
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|344,5000
|344,5000
|PETROLEO BRENT
|-1,8103
|47,7300
|48,6100
|PETROLEO WTI
|-1,5751
|44,9900
|45,7100
|ORO
|0,1662
|1.808,5000
|1.805,5000
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