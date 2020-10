Guzmán aseguró que el dólar blue no representa la realidad argentina y anticipó que flexibilizarán el CCL

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que el tipo de cambio oficial del dólar representa la realidad argentina en el frente comercial y anticipó que el Gobierno continuará con su política cambiaria de que la depreciación de la cotización formal vaya en línea con la tasa de inflación, en su participación en el 56° Coloquio de IDEA.

Respecto al dólar blue y a las cotizaciones financieras, el ministro aseguró que son dólares que "no importan de forma directa en la economía" ni en la inflación, sino que afectan a través de las expectativas, al igual que la brecha cambiaria que ayer cerró por encima del 120%.

"La situación del dólar oficial es muy distinta a la de los paralelos. El blue y el CCL son dos dólares que no importan de forma directa en la economía, sino a través de lo que generan vía expectativas. La brecha afecta las expectativas. Estos tipos de cambio están en valores que no representan la realidad argentina. Argentina no es un país de ingresos bajos, es de ingresos medios", señaló.

Y agregó: "La evolución del IPC no está atada a la del dolar blue ni al CCL, está atada al dólar oficial. En septiembre fue de 2,8%. Esto es muy importante, la inflación va a ser menor de 40%, estimamos que será 20 puntos menos que 2019. Mes a mes estuvo más alíneada con los pronósticos del gobierno que los del mercado."

En ese sentido, Guzmán ratificó la política actual que viene llevando el Gobierno respecto al tipo de cambio oficial, con una depreciación mensual muy cercana a la tasa de inflación, y aseguró que el Banco Central (BCRA) tiene las reservas suficientes para continuarla.

"En esta situación se generaron tensiones y expectativas que explican esa brecha. Con el dólar oficial estamos comprometidos en la misma política de que se mantenga en línea con los precios. Hoy sí tenemos un tipo de cambio oficial que representa la realidad argentina en el frente comercial", señaló.

Además, ante la consulta sobre si el BCRA dispone de reservas para sostener este esquema, destacó que "no es sólo lo es líquido, sino lo que se pueda hacer líquido", aunque no dio precisiones.

Guzmán, además, anticipó que el Gobierno hará cambios en la regulación del dólar contado con liqui y adelantó que buscarán facilitar la operatoria para aumentar el volumen del mercado y restarle volatilidad.

"En los dólares alternativos, lo que va a haber es un cambio de dirección para el control de capitales para el ccl. Control tras control, lo que corurrió es que se achicó más y se volvió más volátil. ¿Nos importa que haya un mercado que pueda haber transacciones de pesos vs dolares? Sí. ¿Nos importa que sea chico o grande? si es chico es más volátil, sube con facilidad y afecta las expecttivas. Vamos a facilitar ese tipo de operatorias", dijo.

Y añadió: "Esta muy alto ese tipo de cambio en relación con la capacidad argentina de generar ingresos en dolares."

Sin baja del gasto

Si bien aseguró que el Gobierno busca converger al equilibrio fiscal, Guzmán ratificó su postura sobre el gasto público al volver a afirmar que un ajuste en este sentido "no va a funcionar para la Argentina", aunque este año el déficit primario cerraría por encima del 8% y el año que viene, en 4,2%, según las previsiones del proyecto de Presupuesto 2021.

"Argentina tiene que converger al equilibrio fiscal. La sostenibilidad fiscal es un activo para la nación. No debemos estar dependiendo de la deuda ni del financiamiento monetario. Pero tiene que hacerse a la misma velocidad que la recuperación. Hay que racionalizar el gasto, redefinir como se gasta. El proyecto de presupuesto 2021 refleja esa visión. Ha habido una redefinción muy importante de los componentes del gasto. Bajar el gasto no va a funcionar para la Argentina", comentó.

En ese sentido, Guzmán sostuvo que la economía atraviesa una "moderada recuperación" de forma heterogénea, donde hizo una distinción entre las actividades que requieren una cercanía social y las que no.

"Hoy estamos en una stiaucipon en la que hay una moderada recuperación heterogénea, los sectores que requieren cercanía social están cayendo, los que no, están creciendo. Pero hay un tema de epectativas, estamos trabajando en ordenar la macroeconomía y articular entre sector público y privado reglas de juego que restablezcan la confianza", comentó.