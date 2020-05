Guzmán: "Los acreedores estuvieron trabajando duro para presentar una propuesta"

"Hasta ahora solo recibimos una contraoferta. No estaba alineada con los principios de sostenibilidad. La consideramos, por supuesto". La frase es del ministro de Economía, Martín Guzmán , que expuso esta tarde sobre la situación de la reestructuración de la deuda argentina, en medio de la propagación del coronavirus .

Guzmán expuso hace minutos en una conferencia virtual organizada por el Council on Foreing Relations , en la que el ex secretario del Tesoro y ex Goldman Sachs, Robert Rubin, ofició de moderador y entrevistador.

"Sabemos que los acreedores estuvieron trabajando duro para hacerlo (para hacer llegar propuestas). Las discusiones son constructivas y positivas. Queremos escuchar ideas que contribuyan (a llegar a un acuerdo)”, aseguró Guzmán, que hasta se me permitió un chiste al mencionar que, en la última hora, no había chequeado su teléfono ni su correo electrónico (en relación a si habían recibido nuevas ofertas de parte de los bonistas).

Ante preguntas picantes de Rubin y también insistencia de los periodistas (entre los que estuvo El Cronista) de qué iba a pasar si no se llegaba a un acuerdo con los acreedores para el 22 de mayo, Guzmán respondió, en varias oportunidades, que siguen trabajando en alcanzar un acuerdo.

“Estamos comprometidos con darle una solución sostenible al problema de la deuda y queremos, bajo el liderazgo positivo del presidente Alberto Fernández, tener una relación sana y duradera con nuestros acreedores”, afirmó Guzmán.



“El éxito para Argentina significa alcanzar un acuerdo sostenible, con el que podamos comprometernos y cumplir. El éxito es alcanzar un acuerdo que funcione para volver a poner a Argentina de pie”, sostuvo.

Cuando comienza una nueva cuenta regresiva para llegar a un acuerdo antes del 22 de mayo y escapar del default, Guzmán defendió la posición argentina frente a Rubin, rival histórico del premio nobel de Economía y mentor de Guzmán, Joseph Stiglitz.

También estuvieron entre los que escuchaban la ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, y representantes de BlackRock, el principal tenedor de bonos de la Argentina, por lo que el intento oficial se basó en buscar mostrar voluntad de diálogo, además de reafirmar el planteo que ya viene haciendo Guzmán en los últimos días, sobre la propuesta oficial de canje de deuda.

“Somos flexibles de las distintas combinaciones (que se pueden dar). Hicimos una oferta, si hay otras, sería muy bueno escucharlas. Estamos esperando a escuchar. Sería muy bueno si los acreedores pudieran presentar una oferta que respete las restricciones que están presentes hoy”

“Para Argentina es importante tener una relación de largo plazo con los inversores”, afirmó Guzmán frente a este auditorio virtual diverso. “Hubo un apoyo del Congreso y todos los gobernadores para (avanzar con la reestructuración)”, agregó.

Frente a uno de los interrogantes, Guzmán reconoció que el período de gracia, que es hoy de tres años, fue “uno de los puntos más (relevantes) en las discusiones” con los acreedores. En ese sentido, reiteró, tal como lo hizo en entrevistas recientes, que el FMI había sugerido que fuera de cinco años, y en las conversaciones iniciales habían dicho que serían cuatro, que fueron reducidos al plazo actual contenido en la oferta.

Sobre ese aspecto, mencionó que tras el impacto del coronavirus en la economía, se está atravesando aún una situación peor. “Ahora estamos afrontando restricciones más difíciles por el Covid-19”.

Sobre el efecto de la pandemia en la economía, calificó que “la Argentina fue un paciente que ya estaba enfermo y fue golpeada por el coronavirus”. Mencionó que en tres de los últimos cuatro años la economía cayó, y que en 2020, lo volverá a hacer, por tercer año consecutivo.

“En ese contexto fue que estábamos reestructurando la deuda. Continuamos pagando hasta hacer una oferta. Es una oferta que consideramos responsable. Trabajamos con el FMI, que produjo una nota técnica”, añadió.

Sobre la renegociación de la deuda, sostuvo que no quiere que la Argentina repita los problemas que tuvo en el pasado y reiteró que pagar cupones al 7% no es algo que se pueda pagar. “Queremos ser un buen deudor, y ese es uno que puede afrontar sus compromisos. Algunos de nuestros acreedores aceptaron y otros no. Hubo un diálogo positivo en los diálogos de los últimos días”, aseguró.

Una de las preguntas que hizo Rubin fue sobre por qué no se avanzaba también con reestructurar la deuda con el FMI, a lo que Guzmán mencionó que no había vencimientos de capital con el organismo este año y que son más abultados los próximos años.

“Estuvimos trabajando con el FMI. Estuvimos revistando los principios en los que estuvo basado el anterior stand-by agreement”, sostuvo Guzmán.

Mencionó que en un contexto de recesión, se creyó que la política fiscal y monetaria contractiva iba a ayudar a recobrar la confianza y a reducir inflación.

“No se restauró la confianza y la inflación se aceleró. Y afectó la tasa de interés, que estaba arriba del 80%. Todo esto socavó los esfuerzos de la economía”, razonó.

Por eso ahora aseguró que el próximo programa tendrá como foco la macro estabilización de la economía.