Gutiérrez será el presidente de YPF y ahora la puja es por la gerencia

El Gobierno confirmó ayer por la tarde que propondrá a Miguel Ángel Gutiérrez para ocupar el cargo de presidente de la estatizada YPF, al tiempo que oficializó la salida de Miguel Galuccio como cabeza de la petrolera más grande del país. Ambas mociones deben ser respaldadas por el directorio en la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo a fines de abril. Pero además, como informó El Cronista, en esa misma reunión se impulsará el desdoblamiento de la gerencia general (hasta el momento el cargo de presidente y CEO está concentrado en la misma persona y funciones).

El Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, fue el encargado de comunicar las decisiones. No es casual que el comunicado tenga el sello de Energía. Es un secreto a voces que desde que asumió, Aranguren quería que Galuccio diera un paso al costado. El pedido de renuncia sumado a la oficialización en boca de su cartera anotan un laurel para el ex presidente de Shell dentro del seno del macrismo, en el que algunos como Gustavo Lopetegui (ex titular de LAN y actual asesor del jefe de Gabinete, Marcos Peña), en un principio presionaban para que el ingeniero continuara al menos al mando de la gerencia general dado su tecnicismo.

La interna por la conducción de YPF se había abierto mucho antes de que el Gobierno le pidiera la renuncia el martes a Galuccio. La puja se juega dentro de Cambiemos, de la propia petrolera y los nombres suenan por todos lados. Para la presidencia, hace un tiempo que desde la administración oficial dejaron trascender el nombre de Gutiérrez, ex CEO de Telefónica y hombre allegado al presidente Mauricio Macri. Gutiérrez ya es parte de la cúpula directiva de YPF. En diciembre desembarcó junto a otros cuatro directores designados por el macrismo, y desde su llegada a las Torres de Puerto Madero participó activamente en muchas de las decisiones punzantes que la empresa debió implementar en el año, como la aplicación de un Plan Preventivo de Crisis. Además sigue de cerca todos los números de la petrolera: el ejecutivo también es uno de los tres integrantes que forman parte del nuevo Comité de Auditoría, junto con el ex secretario de Energía Daniel Montamat y Carlos Felices, ex presidente de Telecom y ex CFO de YPF.

La pulseada ahora pasa por el control del management de la compañía. Desde abril, la figura de CEO además no tendrá la obligatoriedad de formar parte del directorio. Mientras que el deseo de Galuccio apunta a que la continuidad la dé un ypefiano (el CFO Daniel González, muy cercano al ingeniero, o Carlos Alfonsi, a cargo de Refinación y Producción, bien podrían ocupar este cargo), en el sector suena fuerte el nombre de Javier Rielo, un contador con vasta experiencia en el sector hidrocarburífero y que desde 1998 y durante quince años pasó por varios cargos ejecutivos de la petrolera francesa Total, hasta que en 2007 se convirtió en director general en la filial local.

La coincidencia entre las voces oficiales y las de la empresa es que el puesto de gerente general debe ser ocupado por una figura de perfil técnico. Es por eso que, como adelantó este diario ayer, el Gobierno también abrió un scouting en el exterior para seleccionar a un profesional argentino, como hizo el kirchnerismo en 2012 con Galuccio, cuando el entrerriano se desempeñaba en Schlumberger en Londres. Esto fue confirmado también por el comunicado oficial, que señaló que un comenzó un "proceso de búsqueda nacional e internacional para cubrir la posición".

Mientras el martes por la noche en YPF no confirmaban la renuncia de Galuccio, la compañía ayer emitió un comunicado en el que reconoce la permanencia del ingeniero hasta abril, quien se comprometió a brindar "su apoyo al directorio para asegurar una transición ordenada y colaborar en la búsqueda de su reemplazo". Ayer, el ingeniero se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete en donde consensuaron una transición ordenada.

Para que los cambios lleguen todavía falta más de un mes. Mientras tanto, la petrolera de be seguir afrontando decisiones complicadas en medio de una incertidumbre interna por la conducción y de la crisis que engloba a toda la industria.