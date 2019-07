Guiño a la derecha: el Gobierno lanzó una "colimba" voluntaria

En una medida que despertó críticas de la oposición, el Gobierno le da más autoridad a Gendarmería con la creación del "Servicio Cívico Voluntario en Valores", que tendrá como objetivo brindar "capacitación en valores democráticos y republicanos" a jóvenes de 16 a 20 años. Tras la experiencia del servicio militar obligatorio ("Colimba"), que fue clausurado en 1994, con la muerte del conscripto Omar Carrasco, la Casa Rosada retoma una idea de asociar a los jóvenes con las instituciones que controlan la violencia y generó críticas de referentes de Derechos Humanos.

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que "esto no ayuda a la democracia, los valores democráticos se construyen en la Escuela pública". En declaraciones a FM La Patriada, el arquitecto sostuvo que "es una colimba encubierta". La ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, consideró que la iniciativa busca "militarizar a niños y jóvenes de sectores vulnerables". El precandidato por Unidad Ciudadana, 'Pino' Solanas, también se quejó y planteó que "los jóvenes necesitan más y mejor educación y oportunidades de trabajo".

Tras publicar la resolución 598/2019 en el Boletín Oficial sostiene, Bullrich sostuvo que este servicio se enfoca en jóvenes que "no trabajen ni estudien, para que retomen sus estudios, se formen en oficios y abran un camino hacia su libertad", en seis establecimientos de Gendarmería hasta el 31 de diciembre. Pero agregó que esto podría ampliarse a más entidades, según adhieran provincias y municipios.

Además, el programa piloto que contempla el Gobierno alude a 4 horas por semana de capacitación en prevención para la salud, orientación vocacional, liderazgo y trabajo en equipo y construcción de ciudadanía. Pero Bullrich dijo que ese lapso "será más amplio": entonces, podría aumentar con más días y horas a la semana. Todo esto, siempre y cuando, el presidente Mauricio Macri sea reelegido.

El Gobierno además intenta vincular este programa con el Ministerio de Educación. De ahí que Alejandro Finocchiaro acompañó ayer a Bullrich en la rueda de prensa. Pero, quienes tendrán a su cargo el diseño de este plan serán los oficiales de Gendarmería. Así, la Casa Rosada le da un protagonismo a una fuerza de seguridad, en su vínculo con jóvenes de 16 a 20 años, por fuera de las instituciones que responden al Ministerio de Educación.

"En relación a volver a la colimba, no lo estamos pensando. No pensamos en esto como obligatorio. Lo pensamos en un sistema voluntario", comentó Bullrich ante los medios después de la reunión de gabinete. Además, la ministra sostiene que los gendarmes y no gendarmes a cargo del servicio (porque participarían docentes) no portarán armas.

Bullrich dijo que Francia y Alemania lo implementan y manera obligatoria. Sin embargo, en Alemania, el servicio civil no es obligatorio y además se imparte en hospitales y otras entidades no vinculadas con organismos de seguridad o de defensa. En tanto, Francia lanzó en junio la prueba piloto del Servicio Nacional Universal que está dirigido a jóvenes de entre 16 y 18 años, durante un mes, que participarán en módulos como "Defensa, seguridad y resiliencia nacional". La idea es que el SNU sea general y obligatorio para 2021.

Experiencias piloto

La iniciativa se empezará a desarrollar a través de "experiencias piloto" que se harán hasta el 31 de diciembre de este año en varios establecimientos militares:

- Comando de Región I “Campo de Mayo”, Provincia de Buenos Aires.

- Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero”, Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

- Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello”, Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba.

- Agrupación XVII “Santiago del Estero”, Provincia de Santiago del Estero.

- Escuadrón N° 34 “Cabo Primero Marciano Verón”, Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.

- Casa de Retiro Cura Brochero, Barrio La Bastilla, González Catan, Provincia de Buenos Aires.