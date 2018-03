Guillermo Moreno habló de todo: 17 frases sobre economía, la tercera guerra mundial, el PJ y más

El ex secretario de Comercio Interior y ex embajador en Roma Guillermo Moreno le dio hoy una extensa entrevista a Mauro Viale en radio Rivadavia en la que, además de criticar al presidente Mauricio Macri y a Clarín, habló de la tercera guerra mundial; tildó al actual embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, como “un chico que técnicamente no está dotado”; descalificó a El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, como “un libro de menor nivel” y atribuyó la crisis de China y Europea al shale gas norteamericano.

Aquí, 17 frases destacadas de la entrevista:

“La Sociedad Rural tiene un Consejo de Ancianos que es el que ordena quién va a ser el presidente”.

Contó que empezó a leer el libro de Pikety pero que lo dejó: “Es un libro de menor nivel” y para hablar de distribución de la riqueza “no hace falta hablar de Pikety, me hablás de Evita, Perón y ya está”.

El actual modelo económico mundial “genera cada vez más pobres, por eso la contracara es la tercera guerra mundial, porque los desajustes son tan violentos que eso se ordena por el vector de la violencia”.

Sobre el kirchnerismo: “Fuimos el último modelo del occidente conocido que intentó generar un modelo de inclusión dentro del modelo de producción capitalista”.

“La irrupción de Macri en la Argentina es la irrupción de este mundo desigual en la Argentina. Finalmente, lo que está empezando a pasar en la Argentina es lo que está pasando en el mundo, un modelo de exclusión”.

“No voy a discutir cuántos pobres dejamos, dejamos muchos. Pero no hay ninguna duda de que ahora hay muchos más pobres. Este es un gobierno brutal en eso”.

Sobre el revés electoral del peronismo en las elecciones del 2015: “Nunca hay una sola explicación, pero la causa principal es que no pudimos explicarle al pueblo argentino qué es lo que está pasando en el mundo. Acá no se discute sobre la guerra”.

“El Papa dice dos cosas: que hay un mundo desigual y que estamos atravesando la tercera guerra”.

Sobre Lousteau: “Es un chico que técnicamente no está dotado, un economista muy pobre (…)Fue el ministro de Economía que menos duró, pero además hacía mal (hasta) los pasajes de términos (de una ecuación)”.

“Yo soy peronista, no soy de izquierda. Nosotros nunca discutimos el derechos de propiedad, eso se lo dejamos a los marxistas (…) Somos centralmente humanistas, pensamos que un pueblo libre tiene que tener un gobierno esclavo”.

“Los medios a veces reflejan lo que pasa y a veces reflejan lo que quieren que pase”.

“Yo lo conocí al ex presidente (Néstor Kirchner) en febrero del 2003. Una vez le dije a Cristina: ‘Nos fuimos encontrando aunque no nos conociéramos’. Es toda una generación, una manera de pensar. Vos identificas a un peronista, te das cuenta. Los peronistas nos juntamos”.

“El mundo tuvo tres revoluciones dentro del modo de producción capitalista que han bajado los costos de producción de una manera extraordinaria: una es la revolución industrial; la segunda, la revolución de los procesos a principios del siglo XX y la tercera, la revolución energética norteamericana: a un pueblo organizado que tiene una capacidad tecnológica extraordinaria le faltaba solo tener energía y ahora tiene energía (por el shale gas); la ganancia de competitividad que ha ganado la economía norteamericana porque ha bajado los costos recién se está empezando a ver. La crisis china, la crisis europea, la crisis de la región tienen que ver con la expansión de las exportaciones norteamericanas en un mundo en el que no crece el comercio internacional”.

“A los chinos les pasa que su dinamismo estaba dado en la penetración que hacían en el mundo con su mercadería. Ahora resulta que en cualquier producto que hay encima de tu mesa de trabajo hay más energía que mano de obra y resulta que el país que tiene energía barata, al menos en gas, es Estados Unidos”.

“¿Por qué bajó el precio del petróleo? Porque Estados Unidos dejó de demandar”.

Sobre por qué la Argentina tiene tantos problemas con la energía: “El plan de negocios que presentó (Miguel) Galuccio estaba equivocado. Tenía una prognosis del barril de petróleo en determinado precio y esto se terminó. Se supone que el número uno de la empresa más importante del sector en la Argentina (YPF) tenía que saberlo”.

El congreso del PJ: “El peronismo se está reordenando, generando sus mecanismos para elegir a sus mejores hombres. Y a los compañeros que no nos votaron y votaron a Macri, ya van a volver a votar bien porque los mejores días fueron, son y serán peronistas”.