Guillermo Moreno, contra Marcó del Pont, los Precios Cuidados y el plan Galuccio en YPF

El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno sorprendió al despacharse contra varias medidas insignia del gobierno de Cristina Kirchner, como el programa de Precios Cuidados, el cepo cambiario y el plan de negocios que desarrollo Miguel Galuccio como CEO de YPF. De todos modos, dijo que a grandes rasgos la gestión de Cristina fue mejor que la de Néstor Kirchner, especialmente por los errores que atribuyó al primer ministro de Economía de la década K, Roberto Lavagna.

En una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, Moreno reconoció al cepo al dólar como un error, que atribuyó a la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y que, dijo, provocó “discusiones acaloradas” en el equipo económico. “Nuestro Gobierno fue un gobierno muy amplio que tuvo marxistas, desarrollistas, liberales, radicales y peronistas. Eso (el cepo) buscalo en la cantera del pensamiento desarrollista”, afirmó en referencia a la ex titular del BCRA.

“¿Fue un error?”, le preguntaron, y respondió: “Claro, porque el pueblo argentino, nos guste o no nos guste, por los desórdenes macroeconómicos que arrastra este país desde los 60 hasta el 2002 o 2003, lamentablemente ya tiene un esquema de formación de precios y de valuación de proyectos de inversión en términos bimonetarios. Si yo te pregunto a vos cuánto vale un kilo de pan, me lo decís en pesos. Pero si te pregunto cuánto vale tu casa, me lo decís en dólares. Si vos perturbás la vinculación entre pesos y dólares, empezás a generar una demanda que termina siendo infinita sobre aquella moneda que a su vez funciona como reserva de valor”.

En la entrevista, Moreno también tomó distancia del ex ministro Axel Kicillof por los Precios Cuidados y los datos de pobreza. “Eso (Precios Cuidad0s) es Kicillof; yo controlaba todos los precios de la economía, que eran cientos de miles, y no sólo los 500 o 600 de Precios Cuidados”, dijo. “Mientras que nosotros estuvimos en la Secretaría de Comercio, los datos de pobreza se publicaron”, respondió ante otra pegunta.

El exsecretario habló también de Galuccio, la inflación, YPF, las próximas elecciones, Clarín, la pobreza y más.

Gestión Moreno

Periodista: ¿Qué autocrítica hace de su gestión en la Secretaría de Comercio?

Moreno: El error fundamental fue que dejé al pueblo argentino tres días sin azúcar y sin aceite. Esa zozobra que le hice sentir a la gente fue un error. Me faltó actitud. Además, me tocó discutir el plan de negocios de Galuccio y no lo discutí con suficiente énfasis. No era bueno el plan de negocios de YPF. Se ve que no estaba apto, no entendía bien la realidad argentina, venía de gerenciar una empresa en Inglaterra.

Periodista: Algunos sectores deslizaron la versión de que usted recibía empresarios con un arma. ¿Que responde a esa versión?

Moreno: Eso lo inventó Verbitsky en Página 12, que es el ala izquierda de Clarín. Lo era en ese momento. Quizás después tuvieron alguna diferencia económica. Verbitsky hace una nota en Página 12 donde informa que yo atiendo al sector de las comunicaciones con un arma arriba de la mesa.

Los cuadros marxistas

Periodista: ¿Cuando usted se refiere a la presencia de cuadros marxistas dentro del Gabinete de Cristina se refería a él (por Axel Kicillof)?

Moreno: Está claro. Él mismo se define así. Él, no La Cámpora, tiene una formación marxista. No hay ninguna duda.

Periodista: ¿En qué se diferencian las ideas de Kicillof de las ideas de los economistas peronistas como usted?

Moreno: En principio que los domingos vamos a misa. Esto no significa que en algún momento no podamos transitar juntos. Lo podemos hacer perfectamente.

Ricos sí, oligarcas no

Periodista: El FpV se postula como un proyecto que combate a la oligarquía, pero llama la atención que sus principales exponentes, Néstor y Cristina, tuvieron o tienen cuentas importantes en millones de dólares...

Moreno: El peronismo no tiene ningún problema con los ricos, el problema del peronismo es con la oligarquía, que son los dueños de la tierra, porque son los que deterioran el salario. Hay otra ideología que tiene problemas con los ricos. Nosotros no.

Periodista: ¿En cuál de las dos gestiones se cometieron más errores, en la de Néstor o en la de Cristina?

Moreno: Yo creo que cometimos más errores con Néstor, pero claro, veníamos del infierno. Estuvimos al borde de la disolución nacional en 2002. (…) Los primeros dos años con (Roberto) Lavagna fueron flojitos. Terminamos con una inflación de 12 puntos y medio. Después se corrigió el rumbo.

Gestión Macri

Periodista: Ya pasaron los 100 primeros días de la gestión de Macri. ¿Cómo está viendo la marcha de la economía?

Moreno: Es la brutalidad oligárquica. Le están sacando la comida de la boca a la gente. ¿Por qué a la oligarquía le sirve que el alimento esté caro? Porque cuanto más caro está el alimento, más caro pueden cobrar el alquiler de las tierras a los pequeños y medianos productores. El problema es que el alimento caro empobrece a miles y miles de familias.

Periodista: ¿La inflación se va a espiralar o enfriando la economía la pueden frenar?

Moreno: No. Yo no veo (el problema) por el lado de la inflación. En el segundo semestre, coincido (con el gobierno) que la inflación va a estar por debajo incluso de la mitad de lo que están informando ahora (…) Macri hoy no está actuando en función de lo que piensa. Sólo tomó una decisión brutal que fue aumentar el precio de la comida y en el resto de las decisiones está intentando transitar suavemente y regular porque tiene el miedo de perder gobernabilidad. Por eso no hacen políticas de shock. Esto tiene un límite que es julio. Para julio, van a ser la expresión brutal del gobierno oligárquico en todos los planos. (…) Van a seguir secando la plaza mucho más de lo que la están secando, van a impactar sobre el gasto público, ya han cesado con la administración del comercio exterior que va a tener un impacto muy fuerte en el aparato industrial y en el mercado interno. La desocupación va a subir, el nivel de actividad va a bajar. Va a haber recesión, desempleo. El problema no va a ser la inflación.

Inflación

Periodista: ¿La inflación no venía ya de la etapa kirchnerista?

Moreno: No hay dudas que nuestro gobierno tuvo inflación y nunca dijimos que teníamos una inflación baja. Yo llegué al gobierno cuando Lavagna fracasa generando en la Argentina una inflación de 12 puntos y medio. Yo llego y al otro año tuvimos una inflación de 9,8. Pero no fue baja. Hasta el 2005 tuvimos una inflación baja y de ahí en adelante no tuvimos baja inflación. Ahora, no a estos niveles. Cuatro por ciento mensual, esto ya no es serio.

Periodista: ¿No es posible que el índice que ustedes daban a conocer en el INDEC estuviera por debajo de las mediciones reales?

Moreno: No, el índice que se daba era impecable. El tema es que lo que vos consumís de carne, no es lo que yo consumo de carne. Entonces si a vos te aumentó muchísimo la carne, para vos la inflación se disparó. Si yo soy vegetariano y aumentó la carne pero bajó la verdura, mi sensación es que no hubo inflación. La percepción de la población con respecto a su instituto de estadística es igual en la Argentina que en todos los países del mundo. La diferencia es que en el resto del mundo no hay un diario cuyo accionista minoritario es el principal tenedor de bonos que ajustan por CER. Ese accionista minoritario de Clarín quería generar en la opinión pública la necesidad de que la inflación vaya en alza para que se valorice patrimonialmente en función de la tenencia de los bonos de la deuda. Entonces generó toda una campaña contra el INDEC, con sus distintas alas, por derecha y por izquierda.

Elecciones 2017 y 2019

Periodista: Usted está trabajando con su agrupación La Néstor Kirchner en la reorganización del peronismo. ¿Cuál es su planteo?

Moreno: Estoy trabajando por una lista de unidad. Hay que ver si la lista de unidad se termina de formalizar. Si no sucede, presentaremos nuestra lista y para eso estamos juntando los avales.

Periodista: ¿Qué tiene que hacer el kirchenrismo para volver al poder?

Moreno: Hay que ganar las legislativas de 2017, hay que elegir los mejores hombres (...) Con el único que estamos peleados los peronistas es con (Sergio) Massa. Todos nos pusimos de acuerdo que Massa no sea presidente del PJ, porque es el que eligió Macri.

Periodista: En 2019, ¿cuál va a ser el candidato presidencial?

Moreno: Eso lo resuelve Cristina. Yo conozco muy pocas personas que pueden conducir el FpV con un Partido Justicialista lleno de peronistas y con un Partido Comunista lleno de comunistas. No es fácil.

Fuente: AGENCIA Noticias Argentinas