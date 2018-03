Moreno: "Supongamos que Milani está bien detenido, ¿Magnetto cómo está libre?"

"Supongamos que Milani está bien detenido, ¿Magnetto cómo está libre?", fue la defensa que ensayó el exsecretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno, respecto de la decisión de la Justicia de ordenar la detención del exjefe del Ejército por detención ilegal y tortura a tres personas durante la última dictadura.

Socio del exmilitar en una panchería, Moreno intentó ligar la prisión de Milani con la libertad del CEO del Grupo Clarin, al sostener que Magnetto es un "criminal de lesa humanidad" y cuestionar por qué el empresario está libre.

"Me llama la atención que un criminal de lesa humanidad como Magnetto, que está decididamente acusado, al juicio lo está sobrellevando sin prisión. Acá parece ser que algunas cosas, como en el caso de Milagro Sala, merecen que tengan que estar detenidos y otros no. Yo no sé por qué Magnetto está libre", aseguró el ex funcionario nacional.

En otro tramo de la entrevista, Moreno aseguró que la información que hay de la dictadura y que proviene de familiares "a veces no es la más precisa", en alusión a los testimonios que permitieron que Milani esté hoy detenido.

Moreno aseguró que mucha de la información disponible "es de los familiares, pero también a veces no es la información más precisa", aunque remarcó que no quería "confrontar con una madre de un soldado desaparecido" porque le merece "el máximo" de sus "respetos".