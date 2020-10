Guillermo Calvo, sobre el oficialismo: "Se olvidan de que los ricos son los que invierten"

El economista profesor de la Universidad de Columbia Guillermo Calvo se pronunció este viernes sobre la fuerte alza que se está produciendo en torno al dólar blue, y opinó que "es un problema serio la magnitud de la brecha que hay con el dólar oficial".

"Lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creí que iba a haber una especie de 'veranito' desde que subió este Gobierno, en parte porque ha habido una huida del peso, antes de que subieran, debido a los problemas que tenía (Mauricio) Macri", señaló. Y agregó: "Era de esperar que la demanda de pesos subiese, pero después vino la pandemia y los pesos empezaron a ser más útiles, particularmente debido a que los estábamos redistribuyendo entre la gente más pobre".

Según el principal asesor del departamento de investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), "la expansión monetaria terminó bajo el colchón de la gente". Y en esa línea explicó que el Gobierno comenzó a emitir, aumentó la oferta monetaria y, en efecto, las reservas bajaron a tal punto que "se están acabando".

En diálogo con LN+, el jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo que no culpa al ministro de Economía, Martín Guzmán, por emitir pero sí consideró que "debe ser el único economista que dice que las reservas no se acaban". Y sobre este punto advirtió que la cuenta que realiza el funcionario incluye los dólares que los ahorristas depositaron en los bancos como parte de las reservas, lo cual le permitiría al Gobierno utilizarlos.

Para Calvo esa concepción es peligrosa y "casi una mala palabra", ya que contabiliza a los dólares que la sociedad deposita en los bancos dentro de reservas estatales. "No sé si (Guzmán) se da cuenta, quizás quiere mostrarle a la gente que es optimista y eso me parece muy bien. Empatizo con él, lo conozco y es un muchacho serio, pero yo no le hubiera aconsejado que dijera eso".

Con respecto a la disminución de reservas, el especialista sintetizó: "Las cosas van de a poquito, pero un día se desbarata todo y esa es la preocupación que hay en el mercado". Sostuvo que hay un gran "nerviosismo" debido a que no se puede predecir cuándo sucederá esa caída y, a su vez, remarcó: "No hago las cuentas, pero me informo, y yo creo que ya ha tocado cero y puede llegar a ser negativa".

De acuerdo con sus dichos, "el Gobierno se está perdiendo una gran oportunidad" y podría haber estado "más fuerte que Macri" por los sectores que lo apoyan. Sin embargo, dijo que que no hay que olvidarse del contexto que se vive por la pandemia del coronavirus y por el alto índice de pobreza que hay. "Eso está llevando el déficit fiscal a niveles estratosféricos, acá y en todas partes, en Estados Unidos también".

En último lugar, Calvo hizo alusión al marco de incertidumbre en el que se encuentran los inversionistas y otros sectores clave para el desarrollo económico, volvió a cargar las tintas sobre la gestión actual y, en ese sentido, acotó: "Se olvidan de que los ricos son los que invierten".