Guignard: "Debemos despejar los temas irritantes de la relación bilateral"

El embajador francés, Pierre Henri Guignard, admite que hay "preocupación" entre los funcionarios argentinos por la dilación que Francia está proponiendo para el término de las negociaciones de cara un acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pese a la premura del presidente Mauricio Macri por concluir las deliberaciones en diciembre.

A este delicado tema se suma el parate de una compra de cuatro patrulleros oceánicos que el Ministerio de Defensa preveía hacer a una compañía naval francesa, y las preocupaciones todavía latentes del empresariado para anclar inversiones, tras la estatización en 2006 de Aguas Argentinas, que desencadenó una condena al país en el Ciadi por u$s 384 millones. Pese a ello, el diplomático minimiza los "temas irritantes" y sostiene que la relación con la Argentina es "fluida y substancial".

¿Cuál es la posición francesa en el acuerdo MercosurUE?

Las autoridades argentinas están preocupadas porque piensan que Francia podría oponerse a este acuerdo, porque una parte importante toca la agricultura y es un tema, para nosotros, sensible. Sin embargo, Francia está deseosa de llegar a un acuerdo. Pero también quiere que sea ambicioso, que no se limite a los aspectos económicos; balanceado, para tener en cuenta los intereses de ambos bloques, y que cuide los aspectos sensibles. El presidente Emmanuel Macron considera importante que el futuro acuerdo implique elementos nuevos, como el cuidado del medioambiente y el desarrollo sostenible, y nuestras apreciaciones sobre los alimentos genéticamente alterados. Macron dice que más vale un buen acuerdo, pero más tarde, que un acuerdo demasiado pronto, que no esté respondiendo a todas nuestras preguntas. No nos encerremos en un marco de tiempo definido.

¿Hubo roces sobre el tiempo de término del acuerdo?

No, de ninguna manera, pero sí preocupaciones. El presidente Macri siempre dijo que el momento es oportuno ahora. Compartimos esa visión, y nuestro objetivo es lograr un acuerdo. Depende si se ve el vaso medio vacío o medio lleno: la parte vacía son las incógnitas por definir, y la parte llena es el compromiso de llegar a un acuerdo entre bloques.

¿El Mercosur subestimó los puntos sensibles de Francia?

No podemos decir eso. Es una negociación difícil. Pero esperamos que el próximo round nos permita avanzar. En estas negociaciones siempre hay momentos de drama. No prejuzguemos los resultados. Francia no reniega del acuerdo, solo pide que lo hagamos bien.

¿Su país ampliará la oferta agrícola, que traba el acuerdo?

No estamos negociando directamente. El aspecto agrícola es una preocupación para Francia, así como lo es el tema industrial para la UIA. Cada uno tiene sus dificultades.

¿Hay problemas en la relación bilateral?

No. Tenemos una relación fluida, substancial, prometedora. No dejemos que unos temas irritantes menores no nos permitan ir hacia adelante.

¿Preocupa a su gobierno el revés en las compras militares?

Es una negociación todavía abierta. El Ministerio de Defensa argentino organizó una compulsa abierta de ofertas, y varios países e industriales participaron. En 2016, empezó una negociación directa entre Naval Group y el ministerio, y después de un largo proceso, Francia puso cuatro patrulleros oceánicos en la mesa, dos construidos en la Argentina y dos en Francia. La parte argentina rechazó ese plan, porque Tandanor veía que se encarecían considerablemente sus costos, pese a que Francia quería hacer una transferencia de tecnología e incluso ofreció financiamiento y una garantía de Estado, la primera después de las diferencias que tuvimos por el caso Suez. Pero, aparentemente, a esta altura, compañías de otros países pusieron mejores precios. Estamos esperando una respuesta sobre las propuestas técnicas, comerciales y financieras. Francia cumple con su palabra, y espera que la Argentina haga lo mismo para que la negociación vaya a su término, sea lo que eso signifique.

¿Pueden esperarse nuevas inversiones francesas?

Hoy tenemos 250 empresas invirtiendo en la Argentina y generando 50.000 empleos. Lo que nos faltan son nuevas inversiones. Por eso debemos despejar esos irritantes temas que mencionamos antes.

¿Qué están pidiendo los empresarios de su país?

Ellos estaban aguardando el resultado de las elecciones para saber el alcance del proceso reformista, de manera de crear un ámbito favorable a la inversión.

¿Es atractiva la reforma laboral argentina?

Sí, por supuesto. Nuestras reformas están yendo en la misma dirección en materia laboral. Y estaban esperando una cierta seguridad jurídica. Por eso apoyamos el ingreso del país a la OCDE, porque da un marco normativo importante. El gobierno de Macri está respondiendo a las aspiraciones de nuestras empresas, y vamos en un buen sentido. Por lo que anticipo una posibilidad de más inversiones francesas en la Argentina.