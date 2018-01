Grupo Petersen vuelve a acusar a Ducler y asegura que la extorsión persiste

El Grupo Petersen realizó una presentación judicial en la que denuncia que Juan Manuel Ducler y sus abogados Alejandro Sánchez Kalbermatten y Pablo Brugo, imputados del delito de extorsión, “persisten en su accionar delictivo, agraviando de manera expresa al juzgado y a sus víctimas” con posterioridad a la detención ordenada por el juez Rodolfo Cresseri el 28 de diciembre último.

“A partir de sus manifestaciones agresivas surge de modo palmario y evidente que su única finalidad fue intimidar, exigiendo a cambio dinero para no divulgar falsedades, entregar información a periodistas y miembros del gobierno y presentar documentos en los tribunales”, señala el escrito incorporado a la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 44.

La presentación fue acompañada por declaraciones periodísticas de Ducler, Sánchez Kalbermatten y Brugo formuladas con posterioridad a su liberación tras la detención ordenada por el juzgado.

Los abogados del Grupo Petersen sostienen que ante la frustradas expectativas de recibir el dinero que intentaban obtener mediante intimidación y amenazas, los imputados “arremetieron contra las víctimas y contra la actuación judicial instalando versiones falsas de los hechos” (las filmaciones que registran la extorsión y la inmediata detención de los tres sujetos ordenada por la Justicia), “lo cual no sólo tiende a seguir en su escalada agraviante y de denostación para con la familia, sino también para con la labor judicial”.

“Los imputados han demostrado que están dispuestos a seguir adelante con su quehacer ilícito y que no tienen disimulo alguno en negar hechos fácticos incontratables, como lo es la exigencia ilegítima realizada de dinero a cambio de silencio”, afirma la presentación. Y agrega: “A tanto están dispuestos que no han titubeado en instalar versiones falsas de los hechos, lo cual no sólo tiende a seguir en su escalada agraviante y de denostación para con la familia, sino también para con la labor judicial”.