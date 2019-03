Grobocopatel: “Vamos a liquidar la cosecha porque tenemos que subsistir”

El empresario y Presidente de Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, aseguró hoy que las liquidaciones de cosecha se van a hacer entre los meses de abril y junio y “van a ser grandes”.

Ante la posibilidad de que los productores especulen con el valor del dólar y no se liquide la cosecha en los próximos meses y no llegue el dinero que se está esperando que ingrese del campo, Grobocopatel consideró que no ve la forma de que eso ocurra.

“¿No va a haber más remedio que vender, porque hay que pagar cuentas, tenes que vivir y la opción de ir a l banco a pedir un prestamos es muy caro”, indicó esta mañana el productor agropecuario en diálogo con radio la Red.

”Lo que hay que vender es un porcentaje sustancial de lo que se va a cosechar. Se calcula que hay un 80% de lo que se recolecta que es para pagar deudas para pagar los insumos para la nueva cosecha. El productor va a ir liquidando a medida que va cosechando”, detalló.

“Vamos a liquidar la cosecha porque tenemos que subsistir”, insistió Grobocopatel al tiempo que indicó que “el productor lo necesita para vivir y va a ir liquidando mes a mes”.

En ese contexto, sostuvo que “en abril, mayo y junio las liquidaciones van a ser grandes, una de las más grandes de la historia de la Argentina”.

Según detalló el titular de los Grobo, "el productor sigue animado de lo que es el futuro, sigue apostando en producir. Si bien tenemos un montón de tareas por delante y Argentina puede producir mucho más de lo que lo hace, la realidad es buena".

Al finalizar reconoció que "hoy el sector está pagando muchísimo más en impuesto de lo que se pagaba durante la gestión de Cristina Kirchner , pero la sensación es que tiene en el presidente Mauricio Macri un interlocutor interesado”.

"Estamos mal pero contentos, o pagamos muchos pero contentos. Entendemos el punto del Presidente y el sector está acompañando", concluyó.