Grobocopatel: “Por el tipo de cambio sufren muchos sectores de la economía”

El empresario Gustavo Grobocopatel aseguró que el tipo de cambio está atrasado debido a una apreciación del peso promovida por el Gobierno, situación que, para su visión, dificulta el despegue de la economía.

En ese sentido, el empresario abogó por combatir la inflación con “más competitividad y productividad” y afirmó que la aplicación de “medidas macroeconómicas recesivas” tiene consecuencias negativas.

“Tenemos un peso fuerte con una competitividad baja. Es una situación que no es de equilibrio. Es un tipo de cambio donde sufren muchos sectores de la economía. Creo que el gobierno también piensa que es un problema. No tiene cómo resolverlo”, reflexionó Grobocopatel.

Además, consideró que el gobierno debe bajar el déficit fiscal. “Significaría cortar las ayudas sociales, pero el Gobierno tomó la decisión de sostener los beneficios sociales a costa de fortalecer el peso”.

Grobocopatel también sostuvo que Argentina debe “aspirar a una inflación muchísimo menor al 17 o 20 por ciento que dice el gobierno”, en declaraciones a Radio Concepto.

“No podemos tener inflaciones mayores al cinco o seis por ciento. Combatir inflación dificulta el crecimiento de la economía. El combate a la inflación va a estar dado cuando se la combata con más competitividad, competencia, productividad. Ese es un combate sano de la inflación. Combatir la inflación con medidas macroeconómicas recesivas tiene consecuencias”, advirtió.

Sobre la llegada de inversiones, planteó que “alguien que está afuera y quiere invertir en Argentina espera que baje la inflación, que haya una oposición responsable, un equilibrio macroeconómico mayor”.

“No va a correr el riesgo ahora de invertir en el corto plazo si no la tiene clara”, aseguró el empresario, e insistió en que “poder armar actividades económicas de desarrollo y planeamiento sustentable a largo plazo con inflación es prácticamente imposible”.

En ese marco, destacó que para los inversores es importante “desde lo macroeconómico saber que la inflación está bajando y se va a mantener de esa manera”, y en lo político “que los cambios en la estructura del Estado se van a estar haciendo”.

“Básicamente que la sociedad apoya este proceso. Tenemos que tener claro que si la sociedad no apoya este proceso no esperemos que apoyen inversores extranjeros. Si los empresarios argentinos no apoyamos no esperemos que los extranjeros lo hagan”, concluyó.