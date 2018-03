Grindetti dijo que ya no tiene pedido de captura

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, evitó explicar su situación en Panama Papers y aseguró que se enteró hace una semana del pedido de captura internacional de Interpol.

Según fuentes vinculadas al juzgado de Daniel Rafecas durante el mes de marzo se recibió un pedido de captura desde Curitiba y se detuvo a un empresario. En ese momento se presentó en Tribunales una consulta respecto a la situación del intendente de Lanús y se constató que hasta ese momento no había pedido de captura para él aunque sí una causa judicial por evasión desde el año 2002.

Según Grindetti, el tema "ya está solucionado" y se trató de un "error administrativo" lo que, según fuentes judiciales, significaría que el intendente se puso a derecho y a disposición del juzgado de Curitiba. "Hay dos decisiones, una de un juez argentino y otra de un juez brasilero, que dicen justamente esto, que no tengo coartada mi libertad", dijo sobre el escrito difundido en su entorno según el cual el 30 de marzo se revocó la prisión preventiva que pesaba sobre el ex ministro de Hacienda porteño.

Sobre su vinculación con el escándalo Panama Papers, sólo dijo: "Mis abogados es tán trabajando con el tema de Panamá. Ya lo voy a aclarar".