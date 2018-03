Grindetti dijo que no hizo nada controversial

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, uno de los dirigentes políticos locales involucrados en el caso ‘Papeles de Panamá’, abandonó ayer el silencio. A cuatro días de que se difundiera la investigación global, salió a dar su versión del vínculo que lo une con una empresa radicada en ese paraíso fiscal. "Creo que es claro, ahí no hay ningún tipo de cuestión controversial. Se trata de una sociedad que no ha tenido ninguna actividad y por eso no ha sido registrada (en las declaraciones juradas). Esto para los entendidos queda claro, obviamente para los que no lo son hay que explicarlo un poquito más. Esta es la más pura de las verdades", dijo en el programa "Lanús Escucha", que emite el Municipio por FM Espacio.