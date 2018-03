Griesa convoca a la Argentina y a buitres para apurar definición por un acuerdo

El juez de Nueva York, Thomas Griesa, convocó ayer a una audiencia a pedido del gobierno argentino, para el martes 1º de marzo, en la que se expondrán argumentos sobre la medida cautelar a favor del país que propuso el magistrado. En la audiencia, de la que participarán los fondos buitre y los abogados de la Argentina, Griesa escuchará los argumentos de los holdouts que presionan para que no se levante el stay contra el país.



La citación de Griesa se da un día después de que la Cámara de Apelaciones le devolvió dos expedientes al juez. El magistrado, ya había dicho que si el país deroga la leyes Cerrojo y de Pago Soberano y cumple con los acuerdos con los holdouts que se firmen hasta el 29 de febrero dejará si efecto sus órdenes de bloqueo. Pero ayer la Cámara le dio a los holdouts 15 días de plazo para que presenten sus objeciones.



No obstante, cabe aclarar que, en principio, el martes Griesa no tomaría una decisión definitiva sobre la solicitud del stay. De esta forma, el litigio entre la Argentina y los holdouts podría ingresar en su etapa final, porque además un abogado del fondo NML Capital anticipó que ya se logró un acuerdo económico. Mathew Mc Gill, uno de los representantes del fondo del multimillonario Paul Singer, dijo en la Cámara de Apelaciones que el pacto contemplaría el pago de unos u$s 5000 millones.



A su vez, EM Limited y Montreux Partners ya aceptaron la oferta argentina y cobrarán u$s 850 millones y u$s 300 millones, respectivamente. También lo hicieron Capital Markets Financial Services, que cobrará u$s 110 millones, cinco fondos menores con acreencias por u$s 450 millones y bonistas italianos que recibirán cerca de mil millones.



En consecuencia, sólo faltaría la conformidad del fondo Aurelius para dar por cerrado el capítulo del default argentino con origen en 2002. Los pagos se realizarán en efectivo con lo producido por la emisión de un bono en dólares con legislación extranjera.