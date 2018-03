Griesa concedió a buitres un día más para responder a la moción de la Argentina

El juez de Nueva York, Thomas Griesa, extendió hasta el viernes el plazo para que los fondos buitres más duros en su posición respondan al gobierno argentino el pedido para destrabar los pagos a los acreedores reestructurados mientras negocian.



Los abogados de Paul Singer, el multimillonario creador del fondo Elliot Management Corporation y cara visible de la guerra judicial contra la Argentina por bonos defaulteados comprados a precio ‘basura’, pidieron una nueva audiencia, cuya fecha no fue fijada aún por el magistrado, dijo la agencia NA.



Una decisión del propio juez impide que la Argentina gire los pagos a los acreedores reestructurados -en su mayoría europeos- porque de hacerlo, parte de ese dinero será embargado para abonar la deuda defaulteada que está en manos de los denominados buitres.



Esa misma orden judicial impide también el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de financiación, dado que cualquier colocación de bonos podría llegar a ser afectada por un embargo.



Griesa aceptó ayer la petición de los fondos NML Capital y Aurelius de pasar del 18 al 19 de febrero el plazo final para responder a la moción, luego de que Argentina diese su visto bueno a esa fecha, según una carta del abogado de la querella, Robert Cohen.



El gobierno de Mauricio Macri pidió el jueves pasado a Griesa que levante la orden del pari passu o tratamiento equitativo a favor de esos fondos, de modo de poder avanzar con su oferta para resolver el litigio por el default.

La administración local presentó el pasado 5 de febrero una propuesta para pagar u$s 6500 millones, sobre un total de u$s 9000 millones, a los fondos especulativos y otros acreedores para poner fin al multimillonario juicio.

Dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron el juicio en Nueva York aceptaron la propuesta, aunque los dos más duros, NML Capital y Aurelius, que en 2012 lograron una sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a u$s 1750 millones, la rechazaron.



La semana pasada, una misión argentina y estos fondos ‘buitres’ fracasaron en un nuevo intento por llegar a un acuerdo sobre esa oferta, indicó el mediador judicial Daniel Pollack, aunque ahora se espera una nueva audiencia directamente ante el juez.

Acuerdo con Brecher

Por otro lado, la Argentina logró ayer un acuerdo con bonistas individuales liderados por Henry Brecher, anunció Pollack. En un comunicado, el mediador dijo estar ‘muy contento de informar que la República Argentina ha llegado a un principio de acuerdo para resolver la Acción de Clase Brecher", aunque no informó el monto alcanzado.



Se denomina acción de clase a una presentación grupal de varios tenedores que concentran sus reclamos en una sola demanda, en este caso la liderada por Brecher. Para hacer efectivo el acuerdo estos bonistas deberán acreditar ante el juez Thomas Griesa que no participaron de los canjes lanzados por la Argentina y son poseedores de los bonos desde el inicio del litigio legal en el 2006.



La Cámara de Nueva York le había reclamado a Griesa que cada bonista probara que es tenedor de esos títulos y ahora los bonistas que sellaron el acuerdo con el secretario de Hacienda, Luis Caputo, deberán completar ese trámite. Cuando todos los bonistas individuales completen ese trámite, acreditando sus acreencias, se podrá conocer el monto del acuerdo, proceso que tardará ‘varias semanas’, explicó el mediador.



Fuentes del Ministerio de Hacienda dejaron trascender que el acuerdo de hoy "demuestra que se sigue avanzando en las negociaciones y que cada d¡a más bonistas aceptan la propuesta presentada por la Argentina". La cartera de Hacienda no dio a conocer ningún comunicado sobre este acuerdo de acción de clase.



Según Pollack, el acuerdo se basa en la propuesta argentina de pagar el 100% del capital y el 50% de los intereses "sobre el capital para cada miembro de la clase" según señaló el mediador en el comunicado.