Gremios quieren revancha por Ganancias y alientan paritarias por encima de 30%

Molesta por el tibio impacto de la suba del mínimo no imponible de Ganancias y especialmente por la decisión del presidente Mauricio Macri de patear para el próximo año el debate legislativo para modificar las escalas del polémico tributo, la dirigencia gremial parece decidida a tomarse revancha de lo que interpreta como maniobra desleal del Gobierno, que incumplió sus compromisos con el sector. Las paritarias serán, en ese objetivo, el terreno privilegiado para avanzar con su operación desquite.

Dirigentes de los más diversos espacios sindicales lo plantearon con todas las letras. No aceptarán que la rebaja de Ganancias se incorpore a la discusión paritaria para aminorar las demandas salariales de los gremios e insistieron en que los se ubicarán por encima del 30%. Hasta el camionero Hugo Moyano se desdijo de su entusiasmo inicial con la medida y, tras reprocharle a Macri que "no está cumpliendo las promesas que asumió" en campaña, le advirtió con impulsar el tratamiento legislativo de la medida porque, según dijo, "el Congreso no se convertirá en una escribanía".

Más directo, el jefe de la CGT oficial, Antonio Caló, aseguró que "ningún gremio va a pedir menos de 30%" en sus negociaciones y alertó al Ejecutivo que su objetivo de acordar aumentos con un tope del 25%, en base a su previsión de la inflación, "se lo saquen de la cabeza". "Te lo firmo: 30% es el piso (salarial). Todos van a ir arriba de eso", indicó en declaraciones al diario La Nación.

Ayer se sumó la reacción de los gremios del transporte, agrupados en la CATT, que se ocuparon de difundir el spot de la campaña macrista en el que el Presidente prometía la eliminación del impuesto a los trabajadores. Se trata apenas de un primer paso: el polémico tributo constituye el reclamo por excelencia de los sindicatos del transporte, que están decididos a mostrar los dientes en sus respectivas paritarias.

En ese sentido, referentes del sector rechazaron que en el actual escenario y frente al limitado efecto del anuncio de Ganancias, analicen la posibilidad de aceptar encolumnar sus paritarias en los parámetros pretendidos por la Casa Rosada. "Vamos a discutir por arriba del 32%, que es nuestro cálculo de la inflación, para todo el año", apuntó un importante dirigente del sector.

También desde La Bancaria anticiparon que apuntarán a un piso de recomposición en torno del 32% o 33% y desestimaron que la rebaja de la carga salarial de Ganancias forme parte de la negociación. La medida fue "un alivio para muchos que pagaban, una mala noticia para muchos que no lo hacían y un compromiso electoral incumplido", acusó el gremio que lidera Sergio Palazzo, en un comunicado.

Desde los gremios también evaluaron que la suba del 40% que el Ejecutivo ofertó a los docentes en la paritaria nacional contradijo la presión oficial por imponer un techo del 25% a las discusiones en la actividad privada y habilitó al resto de los sindicatos a apuntalar reclamos similares a la pauta de los maestros.