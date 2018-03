Gremios nacionales docentes ratificaron el paro para el miércoles y jueves

Los gremios docentes con representación nacional ratificaron el paro de 48 horas que cumplirán entre miércoles y jueves en todo el país y la “marcha educativa” pautada para los próximos 21 y 22 de marzo, en reclamo de la convocatoria a la paritaria federal y en rechazo a los “topes salariales”.

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, confirmó la continuidad del plan de lucha de los maestros y advirtió que sin paritaria federal no se destrabarán los conflictos provinciales.

“Nosotros tenemos definido un paro nacional y jornada de protesta para el 15 y 16 de marzo y estamos exigiendo la convocatoria a paritaria”, sostuvo, y ratificó la realización de la “marcha federal educativa” prevista el 21 y 22 de este mes desde siete provincias a la sede el ministerio de Educación en esta capital.

“Hay un ausente en esta discusión que es el ministro de Educación de la Nación (Esteban Bullrich) que no contesta, no dice por qué no se convoca a la paritaria nacional como el año pasado, cuando las clases comenzaron con normalidad”, precisó Alesso.

Definió como “grave” que desde enero los cinco gremios docentes nacionales -Ctera, Uda, Sadop, Cea y Amet- insistan en la convocatoria a la paritaria federal sin “ninguna respuesta” de las autoridades educativas.

En tanto, el jefe de UDA, Sergio Romero, remarcó que el paro nacional docente afectará a “todos los niveles del sistema educativo los días 15, 16 y 21, 22 de marzo”.

“Es ante la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, y el fracaso y estancamiento de las negociaciones paritarias en la mayoría de las provincias, producto de ofrecimientos que sostienen el salario docente por debajo de la línea de pobreza”, aseveró.

Romero atribuyó al gobierno nacional “la actual crisis que atraviesa la educación”.

“Es necesario que las máximas autoridades del país comprendan que este tipo de políticas solamente conducen a conflictos que no aportan más que incertidumbre y angustia a toda la sociedad y particularmente a un millón doscientos mil docentes que solamente pretendemos mantener nuestro poder adquisitivo, obtener el reconocimiento que merecemos como trabajadores y fortalecer el Sistema Educativo Nacional”, completó.