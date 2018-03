Gremios denuncian situación "paupérrima" por inflación y alertan de una crisis política

Tras las duras críticas lanzadas por el moyanismo contra el Gobierno por la multiplicación de despidos y el aumento simultáneo de las tarifas del transporte y los servicios públicos, diversos sectores sindicales sumaron su bronca en las últimas horas y advirtieron sobre las profundas consecuencias sociales de las medidas implementadas por la administración nacional. Juan Carlos Schmid, titular de la poderosa Confederación de gremios del transporte (CATT), fue una de las voces más duras contra el Ejecutivo al punto que advirtió que el país se encamina a "una crisis política" por efecto de "la caída del nivel de empleo en combinación con la persistencia de la inflación".

"En la CGT no vemos señales que impliquen que va a haber un instrumento, una herramienta o un sendero para enfrentar estas dos cuestiones", cuestionó el dirigente.

A su vez, Gerardo Martínez, el titular del gremio de la construcción, una de las actividades más golpeadas que acumula alrededor de 60.000 despidos en el último trimestre, consideró que las medidas dispuestas por el Ejecutivo "están golpeando de una manera paupérrima en el poder adquisitivo" y sostuvo que esa situación "hace que haya condiciones que incrementen la desigualdad‘, la pobreza y la desocupación".

Martínez lamentó que "todas medidas" del macrismo "han tenido un vuelco hacia otros sectores" y "no hacia los trabajadores, el sector de los que menos tienen, más necesitan y los que mas pagan las consecuencias de la inflación", análisis que, dijo, "debe ser considerado en las políticas de gobierno".

En este contexto lanzó un pedido a la administración macrista: "Que el trabajador no sea una variable de ajuste".