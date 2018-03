Gremios del sector reclaman un aumento salarial de 35%

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa busca una recomposición salarial del orden del 35%. El secretario general del gremio, Guillermo Pereyra, se reunió ayer por la tarde con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y las cámaras que nuclean a las empresas, en la primera convocatoria para negociar salarios.

Pereyra aseguró que el incremento al que se aspira ronda entre el 33 y 35%. Si bien ante la crítica situación de la industria de hidrocarburos, los sindicatos se habían comprometido a postergar las paritarias a cambio del sostenimiento de un precio elevado del barril interno de crudo y de que no hubiera despidos, ahora los trabajadores advierten que frente a los efectos inflacionarios la paritaria se hace inevitable. En esa línea, Pereyra señaló que "no hay forma de poder postergar la discusión salarial, todas las organizaciones sindicales estamos en este camino".

El último acuerdo del sector se firmó en julio de 2015, y representó un incremento del 27,8% que se pagó en cuotas. "Yo interpreto que nosotros ya hemos tenido una pérdida seria del salario real cuando hicimos algunos acuerdos de sumas fijas. Esto produce achatamiento. Después cuando quisimos recuperar el porcentaje para recuperar el salario básico no pudimos. Nos quedaron cuatro o cinco puntos atrás", explicó.

El dirigente estimó que las negociaciones demandarán alrededor de un mes y medio.