Gremio aeronáutico advierte que el conflicto salarial está muy lejos de solucionarse

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, afirmó hoy que el conflicto salarial en las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral "está lejos de terminarse" y "va a ser muy largo", por lo que no descartó nuevas medidas de fuerza. Luego de los retrasos y cancelaciones en decenas de vuelos durante este fin de semana largo por las asambleas que realizaron los cinco gremios aeronáuticos, Biró cuestionó que el Gobierno los quiere "enfrentar a la sociedad" llevándolos "al conflicto el fin de semana largo y el Día de la Madre".

Al respecto, consideró que desde el Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich buscan "destruir la imagen de Aerolíneas para facilitar el ingreso de las low cost" al país. En declaraciones a radio 10, el gremialista cuestionó que no haya habido representantes de la cartera de Transporte en la última reunión que mantuvieron los funcionarios del ministerio de Trabajo con los delegados de APLA (pilotos), UALA (Austral), la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la Asociación Personal Aeronáutico (APA) y la Unión Personal de Seguridad Aeronáutico (UPSA).

Para Biró, al no presentarse a la reunión "Dietrich desautorizó a (Jorge) Triaca" y "quedó al descubierto la estrategia" del Ministerio de Transporte de "degradar los salarios para bajar la inflación". El gremialista advirtió que desde el Gobierno "están abriendo los cielos y quieren hacer perder el laburo argentino", por lo que remarcó que "la Justicia tiene que investigar qué hay detrás de todo esto". Biró rechazó la oferta salarial de 16 por ciento de incremento y cuestionó que "quieren degradar los salarios por debajo de la inflación y es algo que no vamos a aceptar".

"Nosotros no vamos a aceptar nada debajo la inflación, así que el conflicto va a ser muy largo. Este conflicto está lejos de terminarse, salvo que accedan a recomponer los salarios", sentenció titular de APLA. El dirigente indicó que en estas horas están "evaluando no dañar a los pasajeros en este fin de semana", por eso no siguieron con las asambleas, pero no descartó nuevas medidas de fuerza para el futuro.

Biró también respondió a las críticas por las asambleas realizadas en la previa del fin de semana largo, al enfatizar que los gremios aeronáuticos hacen "política sindical, no política partidaria" y "al único interés" que responden "es al de los trabajadores". El gremialista también manifestó que cuando ve cómo maneja Dietrich el Ministerio de Transporte "está más cerca de (el detenido ex funcionario kirchnerista Ricardo) Jaime que de ser impoluto".

"No veo ningún cambio virtuoso en Aerolíneas, veo que usan esto para hacer negocios", enfatizó Biró. Ayer, más de 100 vuelos de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral sufrieron cancelaciones en los aeropuertos metropolitano Jorge Newbery e internacional de Ezeiza por las de asambleas de cinco gremios aeronáuticos en reclamo de una recomposición salarial.

Las cancelaciones provocaron malestar de pasajeros que, en medio de gritos y empujones, realizaron filas de hasta 200 metros en el aeropuerto metropolitano a la espera de la reprogramación de los vuelos o el reembolso del dinero. Recién esta mañana comenzó a normalizarse el cronograma de vuelos y ya no se veían largas colas frente a los mostradores de las aerolíneas.