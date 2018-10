Grandinetti: "Quiero que este Gobierno se vaya, no me importa si termina su mandato o no"

Tal como con Daddy Brieva, otro artista cercano al kirchnerismo criticó con dureza al Gobierno y aseguró que quiere “que se vayan”, aunque advirtió que puede haber “sangre y dolor” en caso de que esa salida sea anticipada.

Se trata del actor Darío Grandinetti, quien recientemente ganó un premio en el festival de San Sebastián, quien ya había admitido anteriormente que extrañaba a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Quiero que se vayan. Si cumplen el mandato, que no vuelvan más, que la gente aprenda. Porque no son nuevos, son los mismos. Son los choznos de La Campaña del desierto. ¿Qué han hecho además de heredar? No tienen otra cosa en su escala de pensamiento. Solo han heredado. Llevan cientos de años gobernando ellos en el mundo”, apuntó en declaraciones a El Destape Radio.

Grandinetti, quien obtuvo la Concha de Plata por su actuación en la película “Rojo”, se diferenció con Brieva, quien dijo días atrás que quería que el Gobierno “se quede hasta el final” y que la gente “la pase mal”.

“Mientras no sea por un Golpe de Estado, si se tienen que ir mañana porque la gente dijo ‘váyanse por favor porque ya no los aguantamos más’, bueno. Lo que no quiero es que eso cueste sangre o dolor. Como este Gobierno ya se ha preparado para reprimir, sería doloroso”, sostuvo Grandinetti.

Y cerró: “Si me apurás, la forma en la que se irían sería con la gente en la calle, con ellos reprimiendo y sería diciendo ‘ya no podemos matar más gente’. Entonces, antes de que ocurra eso, que cumplan su mandato y que el pueblo no los vote más, por favor. Mucha gente avisó que esto podía ocurrir, esto no puede sorprender a nadie. ¿Cuándo la derecha en el mundo hizo algo por el pueblo?”.