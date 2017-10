Graciela Ocaña: "Es muy difícil que Cristina Kirchner pierda los fueros"

Tras la detención de Julio De Vido, a quien denunció en varias oportunidades, Graciela Ocaña opinó hoy que "es muy difícil" que el Senado le saque los fueros a la expresidenta Cristina Kirchner. La composición de la cámara y la falta de un requerimiento judicial son las dos razones que esgrimió la diputada electa por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

“Me da la impresión de que con la actual composición no va a poder llevarse adelante. Me parece muy difícil -por la mayoría agravada de los dos tercios- si no hay mínimamente un requerimiento judicial. Pero hasta dudo que se pueda en ese caso porque con Menem lo hubo un requerimiento, porque está condenado, y tampoco se avanzó", sostuvo en diálogo con FM Blue.

La expresidenta Cristina Kirchner es investigada en múltiples causas judiciales, entre ellas la del pacto con Irán, por la cual el jueves último tuvo que presentarse ante el juez federal Claudio Bonadio.

La citación tuvo lugar al día siguiente de la detención de Julio De Vido, quien fue ministro de su gestión y la de Néstor Kirchner.

"Me parece muy difícil -por la mayoría agravada de los dos tercios- que se avance con un desafuero si no hay mínimamente un requerimiento judicial"

Del exministro de Planificación Federal, Ocaña aclaró que "no es ningún perseguido político". Y explicó "De Vido ha malversado fondos públicos, que hoy faltan en escuelas y rutas. La gente quiere que haya Justicia, pero que se devuelva lo que se robó. Las instituciones no pueden ser aguantaderos”.

En declaraciones al programa Mañana es Mejor, la extitular del PAMI anticipó también que el lunes "no se anunciarán movimientos en la edad jubilatoria", pero reconoció que "hay un pedido en la Cámara de estudiar el tema para el año que viene".

Por último, anticipó que va a haber modificaciones en los regímenes de privilegios: "No está bien que haya argentinos que tengan más privilegios que otros. Aún existe en algunas provincias, no está bien que haya gente que no haya aportado y reciba privilegios por haber estado un tiempo en la política".