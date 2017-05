Gracias a ‘Momo’ Venegas, Macri tuvo su 1 de Mayo “peronista”

De la marcha peronista a los militantes coreando el “Sí, se puede” que el macrismo ‘importó’ de la campaña estadounidense de Barcak Obama, con una imagen del expresidente Juan Domingo Perón y una cita al fundador del PJ, Mauricio Macri tuvo hoy su propio acto ’peronista’ por el Día del Trabajador gracias a la invitación de Gerónimo ‘Momo’ Venegas, el líder del gremio de los peones de campo y sindicalista de Cambiemos.

El acto fue organizado por el partido de Venegas, Fe. Y detrás del escenario, una pantalla gigante rezaba “Fe Congreso Nacional – El Peronismo en Cambiemos”, con una imagen de Perón y la bandera multicolor del partido de Gobierno.

Macri fue el orador principal del acto que Venegas le costó unas cuantas críticas sindicales (en otro de los actos de hoy por el Día del Trabajador se vieron carteles firmados por la Juventud Sindical –que tiene como referente a Facundo Moyano- con la frase "Momo Venegas traidor, te va a pasar lo mismo que a Vandor"). Atrás del mandatario estaba la buena parte de su Gabinete.

En su discurso, breve y que buscó claramente la efusividad, el mandatario habló del empleo, se jactó de que desde agosto pasado a hoy su Gobierno creó 82.000 puestos de Trabajo, contó a que a Donald Trump le habló de los trabajadores argentinos, anunció un programa para transformar planes sociales en subsidios al empleo y habló de la productividad.

“Un señor dijo que la estrella polar de un país debe ser la productividad. Ese señor fue Juan Domingo Perón”, proclamó, entre aplausos de los seguidores de Venegas. “También dijo que cada argentino tiene que producir por lo menos lo mismo que consume”, siguió y le preguntó a la tribuna: “Esos objetivos los podemos cumplir, ¿no es cierto?”.

Macri se dijo “contento” de haber podido sentar a una mesa “a trabajadores y empresarios” para elaborar los acuerdos de productividad con los que, dijo, pretende que los argentinos sean “los mejores del mundo pero con humildad, con trabajo”.

“No hay más ventajita, no hay más comportamiento mafioso. La Argentina es de los argentinos y no me voy a dejar llevar por delante por ninguno, porque estoy aquí por todos ustedes”, cerró, algunos decibeles por encima de su volumen habitual y mientras algunos militantes gritaban el “sí, se puede”. “Claro que se puede”, repitió Macri cuatro veces, antes de cerrar con un doble “¡Vamos Aregntina!”.