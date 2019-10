Grabois intenta marcarle la cancha Alberto: “Si no cumple las demandas saldremos a protestar”

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, sostuvo que los proyectos que encabezan Mauricio Macri y Alberto Fernández no lo apasionan pero aclaró que apoyará al candidato del Frente de Todos.

"Alberto (Fernández) no es Macri, hay una diferencia grande pero debo reconocer que ninguno de los dos proyectos me apasiona. De todos modos, voy a apoyar (al Frente de Todos); sé que no son lo mismo y por eso voy a pelear por un proyecto contra otro proyecto", puntualizó.

“Alberto Fernández va a tener 100 días de luna de miel, tiene que mostrar resultados”, advirtió Grabois, conocido por las ideas que suelen incomodar incluso al Frente de Todos.

“Si no se cumplen las demandas de los sectores más humildes vamos a ejercer el derecho a la protesta”, dijo Grabois anoche en diálogo con A24, quien advirtió que “estamos al borde de una catástrofe humanitaria, estamos rozando el 40% de pobreza y vamos a terminar una deuda equivalente al 100% del PBI”.

Al hacer referencia a sus ya habituales polémicas declaraciones, Grabois dijo que desde el Frente de Todos “nadie me pide que me calle”.

“La semana de la reforma agraria recibí el apoyo de Alberto, pero hay algunos dirigentes del Frente de Todos fueron más albertistas que Alberto y se pusieron nerviosos”, expresó.

Al finalizar, sostuvo que sus idea “pueden o no ser compartidas por los compañeros del Frente de Todos, pero poder enunciarlas debería ser lo más normal del mundo”.

Por otro lado, sostuvo que Miguel Ángel Pichetto " fue el chupamedia número uno de Néstor y Cristina Kirchner durante 12 años, y ahora es un macrista emblemático. Me parece que predica un discurso de odio y xenofobia. Hay gente que se mueve al calor del poder y él tomo una decisión y le fue mal", sentenció Grabois.

Para el referente de la CTEP, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio "lo que busca el negocio es consolidar un núcleo de derecha dura, bolsonarista".