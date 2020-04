Grabois, enfurecido por los sobreprecios: “Algún hdp compró fideos al triple de lo que valen”

Juan Grabois, líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, expresó hoy su malestar por la compra de alimentos realizada por el ministerio de Desarrollo Social que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

El dirigente social subió a Twitter la imagen del documento en el que figura el valor por el que se pagaron los fideos. Lo acompañó con un texto en el que confiesa que “estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp (sic) compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres”.

Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres. Confío en que @alferdez va a ponerle los puntos al responsable. pic.twitter.com/UCG15mrxM7 — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 6, 2020

A continuación, agregó que confía en que el presidente Alberto Fernández “va a ponerle los puntos al responsable”.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dio sus explicaciones, aunque no parecieron satisfacer los reclamos.