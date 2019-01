Grabois: "No creo la teoría del techo, sino la del piso, y el de Cristina es alto"

El líder de la CTEP, Juan Grabois, reivindica, con críticas, el gobierno de Cristina Fernández, y la considera la mejor candidata para terminar con el gobierno de Macri. "No creo en la teoría del techo, creo en la teoría del piso", le responde a quienes le plantean que no tiene chances de ganar las elecciones presidenciales. De todas formas, aclara que su apoyo no sería "incondicional".

En un mano a mano, habló sobre Macri, Cristina y la visita del Papa a Panamá.

- ¿Qué tiene en mente para este año?

- Tengo decidido dedicar la energía, principalmente, a la parte política. Nunca estuve en política partidaria, no me gusta, ni creo que sea muy bueno. Pero hay mucha militancia joven que viene de lo social, de lo sindical, de lo estudiantil y del movimiento de mujeres que me planteó que era importante que yo esté empujando la conformación de un frente opositor para derrotar a Macri. Y se conformó el Frente Patria Grande. Nuestra precandidata es Cristina, después será una decisión de ella si se presenta o no. Esa corriente de la que no somos parte, el kirchnerismo, y la figura de Cristina, no se pueden tirar a la basura. Más allá de cualquier consideración, es un signo de esperanza para los sectores populares, sobre todo para los más pobres. Lo cual no implica que nosotros, no tengamos nuestro programa, nuestras críticas a lo que fue el proceso kirchnerista, y nuestras propuestas de superación. Pero sí la consideramos a ella una referencia pública válida y, en el marco de un frente patriótico, queremos derrotar a Macri y poner un gobierno popular de nuevo en la Argentina.

- Una vez en el poder, ¿imagina que esta esperanza se puede trasladar a medidas concretas?

- Sí. Además, creemos mucho en el poder de los movimientos populares; en nuestra capacidad de garantizar que se cumplan los acuerdos que se construyan en el marco del frente, donde tenemos una agenda clara que, seguramente, se va a incorporar a la plataforma del gobierno y, después, con la movilización popular, vamos a presionar para que se desarrolle lo más rápido posible.

- ¿ En qué consiste la agenda?

- Tenemos dos objetivos: sacarlo a Macri, que es un retroceso histórico enorme para la Argentina: deshizo todo lo que se hizo bien y no resolvió ninguno de los problemas. Y el segundo, desarrollar el programa de tierra, techo y trabajo (reforma agraria, integración urbana, economía popular). Para eso, hace falta enfrentar corporaciones, y vemos que Cristina es la que tiene más coraje. Vemos que hay una autocrítica muy fuerte de ella, aunque no la haga públicamente, por la situación de permanente ataque y hostigamiento que tiene, si ella baja la guardia y hace autocrítica, lejos de reconocérselo, se le va a usar en su contra.

- ¿Se las reconoció a usted?

- Mi percepción es que ella tiene un fuerte sentido autocrítico y, también, un fuerte sentido de orgullo y reivindicación de un montón de otras. Desde luego, el balance que hace el kirchnerismo es mucho más halagüeño que el que hacemos nosotros.

- Hace poco dijo que Cristina había "madurado". ¿Tiene que ver con esta autocrítica?

- Percibo que mejoró, para usar otra palabra. Porque a Cristina y al kirchnerismo se le cuestionaba mucho el sectarismo, la incapacidad de escuchar críticas y de debatir ideas. Y la verdad que yo me encontré con una persona muy firme en sus convicciones e ideas, pero nunca me tuve que guardar las cosas que pienso, y te aseguro que le digo cosas mucho más duras de las que te voy a decir a vos.

- ¿Y cómo sería su apoyo si ella gana? ¿qué límites habría?

- No es incondicional. Es condicionado al cumplimiento de una serie de pautas programáticas sociales. Y lo mismo va a ser con otro candidato, si se hace una interna. Nosotros creemos que ella es la mejor candidata. Hay toda una idea de que ella va a perder el ballottage, que cualquiera sería mejor que ella. Yo no creo en la teoría del techo, creo en la teoría del piso. Creo que ella tiene un piso muy alto, y que ninguno tiene el piso que tiene ella y que es mucho más fácil romper un techo que construir un piso.

- Le cambio de tema, ¿por qué el Papa no viene al país?

- Ya estuvo muchos años: 75. Yo no se lo recomendaría. Primero, porque creo que no está garantizada su seguridad, acá, porque creo que el Estado argentino, así como lo ataca constantemente el gobierno argentino puede no garantizar su seguridad. Segundo, porque creo que hay muchos países que necesitan más su presencia . Y, tercero, creo que porque los argentinos no nos lo merecemos. Me incluyo, eh.

- ¿Por qué?

- Salvo los pobres, somos un pueblo muy hipócrita, muy malagradecido, muy mezquino...

- ¿Y los panameños?

- Seguro que se lo re contra merecen...