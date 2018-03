González Fraga pronosticó que “va a haber mucha más tranquilidad con el dólar”

El reconocido ex presidente del Banco Central dio señales de apoyo a los últimos movimientos económicos del gobierno, especialmente ante la posibilidad de cerrar el capítulo "fondos buitre" y abrir las puertas a la inversión. Prevé un dólar estable, un banco central fuerte, inversiones externas, una baja en las tasas de interés y el retorno al crecimiento.

González Fraga dijo hoy que tras la estrategia del Banco Central en la última semana para detener la suba del dólar habrá “muchas más tranquilidad” y aseguró que en dos meses la entidad contará con “42 mil millones de dólares en reservas y se terminará la fiesta de los especuladores”.

“Me hubiera gustado que el Central venda más rápido y salga con más energía el lunes o martes, pero no hay tanta diferencia con salir a vender el miércoles”, analizó el ex presidente del BCRA en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, señaló que “el mercado necesitaba saber que el Central podía salir a vender, esto estaba en duda porque estaba saliendo tímidamente”. “Dentro de dos meses el central tiene 42.000 millones de dólares disponibles y maneja el mercado, la fiesta se va a terminar y los especuladores van a tener que hacer lo que el Central quiera”, proyectó.

“Apostaría a que el dólar va a estar fluctuando en estos niveles y a partir de ahora va a haber mucha más tranquilidad, lo que no significa baja volatilidad, lo importante es que no haya una tendencia en un solo sentido”, concluyó.

Hace unos días, González Fraga se mostraba menos tranquilo respecto a las políticas de Sturzenegger, sobre quien opinaba que "juega a la ortodoxia, a no intervenir, mientras que el mercado cambiario es un póker con gente codiciosa y hay que hacerle sentir en la billetera la posibilidad de perder".

Inversiones y crecimiento

Por otro lado, destacó la importancia y la urgencia de cerrar el acuerdo para habilitar la entrada de capitales. Aseguró que es el único camino a la inversión y el crecimiento, porque las tasas deberían bajar, posibilitando así el financiamiento barato. Además, elogió la estrategia de Prat-Gay y cuestionó la postura de Kicillof.

El economista consideró hoy que al país le conviene cerrar los acuerdos con los fondos buitre “cuanto antes” -con el levantamiento de la ley Cerrojo en el congreso- y vaticinó que una vez que esto ocurra “las tasas van a bajar”, posibilitando que “en lugar de ir a un ajuste se promueva el crecimiento”.

“Es obvio que a la Argentina le conviene cancelar la deuda que tiene para pasar a otra que sea menos de la mitad, porque toma deuda para cancelar otra deuda. Cerrar los acuerdos es acceder a financiamiento para obras públicas que están atrasadas hace años, todo eso tendría financiamiento muy barato de organismos internacionales que no podemos utilizar por la deuda con los fondos buitre”, señaló el ex presidente del Banco Central en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, agregó: “Al país le conviene que eso se arregle cuanto antes, no sólo al gobierno, también al sector privado; las tasas van a bajar, eso nos permite en lugar de ir a un ajuste promover el crecimiento, nos vamos a beneficiar todos”.

“El gobierno anterior quiso arreglarlo pero de mala manera, agrediendo. Los buitres han ganado miles de millones de dólares y también los abogados alrededor de ellos. La estrategia de insultarlos fue muy costosa para los argentinos”, aseguró.

Sobre la posición de Axel Kicillof: “No es sustentable. Él había tratado de lograr el acuerdo y a último momento le dijeron que se vuelva. Ellos apostaron a que arreglando con el Club de País y haciendo un dibujo con el Indec para el FMI, iban a acceder a los préstamos; y no sucedió”. “¿Qué empresa va a venir a invertir a Argentina si se entera que no tiene acceso a los mercados internacionales?”, preguntó retóricamente.

En este contexto, elogió la negociación del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay; “Dijo bonos no, les queremos pagar en efectivo con el descuento y los bonos se los vamos a dar a los que quieran invertir en Argentina, si se los daban a los bonos los iban a poner en venta en 2 meses 20% más caros y eso no le hace bien al país. Los puso en evidencia, la codicia sin límites de los fondos buitre”.

Recordó que “la deuda tiene 9.000 millones de dólares de intereses y 6.000 millones de capital, lo que se consiguió es una quita de 40% en los intereses, esa fue la gran estrategia de Prat Gay y por lo tanto esa cifra baja de 15.000 a 12.000 millones de dólares.”

“El debate del miércoles va a ser candente, va a haber gobernadores que van a apoyar sujeto a que le den asistencia a su provincia. Todos los candidatos que competían en octubre hubieran hecho lo mismo, tenemos que dejar de lado la hipocresía y apostar por el país, y decir que esto le viene bien”, concluyó.