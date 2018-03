González Fraga en Diputados: “La Ley Cerrojo fue la carroña que atrajo a los buitres”

En el debate parlamentario del proyecto para derogar las leyes que impiden pagarles a los fondos buitre lo acordado en los tribunales neoyorquinos para salir del default, el expresidente del Banco central Javier González Fraga calificó a la Ley Cerrojo como “la carroña que atrajo a los buitres”.

“La eliminación de la Ley Cerrojo va a ser un acierto” más allá de que permita el regreso de la Argentina a los mercados de crédito, afirmó González Fraga en la exposición que hizo este mediodía ante el Plenario de las comisiones de Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados.

El ex titular del Banco Central resaltó que él “personalmente” siempre estuvo en contra de la Ley Cerrojo y describió que, según su análisis, fue lo que derrumbó el precio de los bonos de quienes no entraron al canje y los llevó a un valor que atrajo a los fondos especulativos. “Fueron las carroña que atrajo a los buitres; la carroña la fabricó la Ley Cerrojo” que así “fue tremendamente cara”, expresó.

Su postura fue cuestionada por el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna, hijo de Roberto Lavagna, el ministro de Economía que se hizo cargo de la renegociación de la deuda en 2005 y hasta cierto punto impulsor de la Ley cuestionada. Pero a esas críticas, González Fraga se mostró convencido de que no fue la Ley Cerrojo el núcleo del éxito del canje y aseguró que incluso Roberto Lavagna creía que esa norma debía ser levantada pocos meses después de la reestructuración. “No es por la postura de tu padre sino por la patoteada del expresidente” Néstor Kirchner, puntualizó.

El exfuncionario defendió además “las puertas que se abren para el financiamiento” con la resolución del conflicto con los holdouts: “Para el déficit fiscal, mientras lo tengamos, esto genera claramente menos inflación que un financiamiento con emisión. También va a ser importante para las inversiones” de las empresas y “recuperar los flujos de inversión extranjera”.

González Fraga sostuvo además que “el endeudamiento no es bueno ni malo” sino que todo depende del nivel de endeudamiento. Y concluyó: “Haber tenido un endeudamiento razonablemente bajo hubiera facilitado el manejo de la macroeconomía en los últimos años. No hay que oponerse al endeudamiento, hay que oponerse cuando es excesivo, cuando es caro, no cuando es a tasas razonables”.