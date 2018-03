González Fraga criticó al BCRA y sumó tensión a la discusión interna por el dólar

El economista Javier González Fraga es conocido por haber sido presidente del Banco Central (BCRA) durante algunos años del menemismo pero también se lo destaca como mentor económico del actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Por esta última razón es que las declaraciones que formuló en el día de ayer cobraron una importancia adicional que reavivó la interna que, dentro y fuera del Gobierno, tienen el ministro con el hoy titular de la entidad monetaria, Federico Sturzenegger, en torno al tipo de cambio.



González Fraga no ahorró reproches contra la gestión del Central y disparó que a la política cambiaria "le falta coraje" al no usar más dinero de las reservas para bajar el dólar (que ya roza los $16 para la venta en la City). "Hay que animarse a poner reservas en el mostrador si el objetivo es estabilizar la economía", objetó el economista y consideró que Sturzenegger "juega a la ortodoxia, a no intervenir, mientras que el mercado cambiario es un póker con gente codiciosa y hay que hacerle sentir en la billetera la posibilidad de perder".



En ese sentido, enfatizó que la operatoria se tendría que basar en la incertidumbre para desarmar a los especuladores financieros "porque de esa manera los hace más racionales, saben que pueden perder y salen a vender", argumentó en declaraciones radiales, con un discurso que parece más cercano al kirchnerismo que a la actual administración. "Creo que lo que pasó en estos días, el lunes y el martes, es que estaban los vencimientos de futuros y debe haber habido una fuerte expansión monetaria por la pérdida que tiene el BCRA con esos futuros", describió. "A mí no me gustó como se manejó. Si yo ahora hubiera estado en el Banco Central no hubiera dispuesto de u$s 250 millones, sino de u$s 1000 millones, porque creo que hay que satisfacer esa demanda, absorber esa cantidad de pesos rápidamente y no dar la sensación que el dólar puede seguir subiendo a cualquier nivel", advirtió.

Respaldando el convenio que anunció Prat-Gay esta semana agregó: "con el acuerdo de los fondos buitre seguramente en tres meses vamos a tener u$s 15 ó u$s 20 mil millones más de reservas, entonces va a estar mucho más tranquilo el mercado cambiario y no tiene sentido esta contradicción por unos pocos meses donde vamos a estar cortos de reservas".



Para equilibrar la balanza a favor de Sturzenegger, Diego Giacomini criticó "el excesivo gradualismo" de Prat-Gay para bajar el gasto fiscal y atacar la inflación. "Es como si un paciente va al oncólogo y le dicen: ‘nos vamos a tomar 4 años para curarlo’", cuestionó y no dudó en elegir: "dentro de la política económica del nuevo gobierno, el Banco Central es el que está haciendo mejor las cosas si lo comparo con Hacienda". Giacomini es nada menos que economista jefe de Economía y Regiones, la consultora fundada y dirigida hasta 2011 por el hoy ministro del Interior Rogelio Frigerio.