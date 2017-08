González Fraga: “Lo ideal es que dejemos de pensar en dólares para comprar departamentos"

El titular del Banco Nación salió a aclarar qué medidas adoptó la entidad que dirige para solucionar el problema de los 9900 préstamos que ya están otorgados pero que por la fuerte suba del dólar no se pudieron concretar aún. Para esto subrayó que "no cambian las reglas de juego", si no que frente a esta emergencia tomaron dos medidas.

"Esto no es ideal. Lo ideal es que los argentinos dejemos de pensar los departamentos en dólares", aseguró el economista en diálogo con Luis Novaresio, por radio La Red.

De esta manera, el BNA saldrá en ayuda de más de 10.000 clientes que ya habían tramitado créditos hipotecarios en UVA y estaban a punto de comprar una propiedad pero se encontraron con que el monto otorgado ya no les alcanzaba a cubrir el valor en dólares de la operación.

En diálogo con radio La Red, "lo hacemos en forma excepcional, para ese grupo y dejamos esa flexibilidad para casos puntuales", aclaró. Y agregó: "De ahora en más vamos a seguir con el 25% del ingreso y a 30 años".

Según detalló el titular del Banco Nación, esta flexibilidad es para los 10000 clientes que ya tenían otorgados los préstamos pero que aún no habían podido concretar tras la escalada del dólar. De esta manera, el banco da la posibilidad de elevar el límite máximo de la relación cuota versus ingreso, hoy establecido en el 25% del sueldo, al 30%.

"También, lo que estamos implementando es un sistema de asegurarte el monto en dólares si es que estás dispuesto a pagar el seguro de cambio, es parecido a la tasa de interés", dijo.

Desde su mínimo de abril último el dólar subió casi 16%. Para aquellos que tramitaron un crédito, con tanta mala suerte de hacerlo en el piso de la divisa, eso implica que para comprar la propiedad necesitan hoy $ 160000 más por cada millón de pesos que se les había adjudicado en un principio. Esto es porque entre el monto que se fija, el monto a prestar y la concreción de la compra puede pasar un mes o más.

Pese a la intempestiva suba del dólar, la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires aumentó en junio 41,1% respecto a igual mes del año anterior, mientras que las formalizadas con crédito hipotecario crecieron 166% interanual, informó ayer el Colegio de Escribanos porteño. Se realizaron 5.145 actos, lo que implica además una suba de 0,9% comparado con mayo.