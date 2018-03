González Fraga: “La recuperación macroeconómica no debe ser a costa del salario sino de la inversión”

El economista Javier González Fraga advirtió hoy que “la recuperación de los equilibrios macroeconómicos no tienen que ser a costa del salario, tienen que ser a costa de la inversión” y consideró la necesidad que “en vez de ajuste se avance a un shock de confianza”.

“Hay un proceso inflacionario heredado de la expansión monetaria generada por el gobierno anterior. Los contratos de dólar futuro siguen generando inflación y la corrección de precios generaron una burbuja de inflación que va a ir cediendo porque no va a haber más correcciones de precios relativos”, pronosticó.

En diálogo con Radio La Red, González Fraga pidió “a los argentinos que tienen plata en el exterior pensar que si queremos vivir en un país sin populismo, justicia y pobreza no cero pero más reducida tenemos que invertir nuestros recursos en el país”.

“Seguro a la gente de la calle no le guste escuchar decir (al ministro de Economía Alfonso Prat Gay que no hay inflación) porque los precios están altos y a la gente no le importan las razones, pero los analistas distinguimos entre un aumento generalizado de precios por causa con la expansión monentaria de la correcciones de precios relativos como dólar y tarifas que generó un reacomodamiento de precios que no es inflación”, analizó.

El ex presidente del Banco Central (BCRA) reconoció que “los precios ya están bajando”, aunque reconoció que van acompañados por “una caída del consumo”.

“La recuperación de los equilibrios macroeconómicos no tienen que ser a costa del salario tiene que ser a costa de la inversión. Para que traigan la plata hay que generar condiciones para la inversión, como menos presión tributaria, bajar tasas para que sea rentable producir”, subrayó.

Y alertó: “Hay que ser muy cuidadoso con los populistas y ortodoxos que piden por ejemplo bajar el gasto publico 30%. Eso quiere Cristina (Kirchner) que hagamos así ganan las elecciones el año que viene”.

“Es muy importante que nos vaya bien políticamente el año que viene. En vez de ajuste debe haber shock de confianza sobre la base de la inversión”, planteó y reconoció que el arreglo con los holdouts “es malo y carísimo”, pero es “un sapo que hay que tragarse”.