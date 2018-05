Gobierno usará al subte de ejemplo para declarar al transporte servicio esencial

El ministro de Transporte Guillermo Dietrich lo tiene en carpeta hace meses. Y el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca también estaba en estudio, pero las medidas de fuerza de los metrodelegados aceleraron los tiempos.

"Hay una intención de declarar al transporte servicio esencial, explicó una fuente del Gobierno nacional. "Algo así ya se hizo en el Gobierno de la Ciudad en la gestión Macri pero la idea es que no se afecte el transporte interurbano de pasajeros; un poco más complejo es el caso del transporte aéreo", explicó la misma voz, off the record.

Aunque el caso de los metrodelegados aceleró los tiempos, previendo el crecimiento de la conflictividad el Ejecutivo había dado un paso fundamental en esta línea con la creación de lo que se denomina Comisión de Garantías. Mediante un decreto se conformó la comisión que trabajará ad honorem y definirá si un servicio es "esencial", lo que implicará que no se podrá interrumpir. Aunque establece que los representantes deben cumplir con el requisito de independencia lo que proscribe a legisladores, personajes que ocupen otros cargos públicos electivos, personas que ejerzan cargos de dirección o conducción en partidos políticos, en asociaciones sindicales o en organizaciones de empleadores, los tres especialistas designados tiene una aceitada relación con los sectores del trabajo. En especial, del lado del empleador.

Así quedó conformada por los abogados Miguel Angel De Virgilis, Alberto Lorenzo Tomassone, Miguel Oscar Berri y Juan José Etala. El primero cumplía funciones en la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de la Producción, el segundo es letrado del Sindicato de Comercio Armando Cavalieri, el tercero trabaja en la Fiscalía del Estado de la provincia de Buenos Aires y está ligado al radicalismo provincial y el último es miembro del estudio Salvat, Etala y Saravia y presidente de la Subcomisión de Seguridad Social de la Comisión de Política Laboral de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En Transporte y Trabajo confirmaron a El Cronista que esta semana se realizará la primera reunión del comité para tratar el tema subterráneos, pero no descartan que se pueda colar otro tema.

"Metrovías pidió tratar el subte como servicio esencial, pero primero la Ciudad tiene que dictar la conciliación obligatoria para que la comisión se pueda expedir", explicó el entorno de Triaca.

Frente a la consulta de si en la reunión sólo se evaluaría el caso Metrovías o si también el de los colectivos y trenes, los funcionarios señalaron: "es posible, no se descarta que se amplíe a trenes y colectivos".

La intención inicial es tener una herramienta para romper el cerco que genera, frente a cualquier paro general, que el transporte público de pasajero se pliegue.

"Si el transporte trabaja, rompés el paro. Y si cortan las vías o el Metrobus se convierte en un delito porque cortan un servicio esencial", explicó un funcionario con despacho en la Casa Rosada que avala el camino tomado por Dietrich y Triaca.

Más aún teniendo en cuenta que uno de los triunviros de la CGT,Juan Carlos Schmid, hizo referencia a la posibilidad de una huelga general. Y que, además, la sombra de Pablo Moyano (Camioneros) y de Sergio Palazzo (Bancarios) sigue creciendo sobre la central obrera.