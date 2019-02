Gobierno se prepara para la tercera revisión del FMI sobre el programa económico

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará Argentina el lunes en el marco de la tercera revisión del programa económico que respalda el multimillonario préstamo a tres años otorgado al país el año pasado, informó el organismo.

"Un equipo del FMI encabezado por Roberto Cardarelli estará en Buenos Aires el 11 de febrero en el contexto de la tercera revisión del plan económico de Argentina que respalda el Acuerdo Stand-By de 36 meses", indicó una voccera del Fondo. "Durante la misión, el equipo del FMI se reunirá con funcionarios del gobierno y el Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia y sociedad civil", añadió en una declaración.

El año pasado, en medio de una corrida cambiaria que comenzó en abril y que depreció la moneda un 51% en 2018, el gobierno de Mauricio Macri acudió en dos oportunidades al FMI por un auxilio que suma en total unos 56.000 millones de dólares hasta 2020, de los cuales Argentina ya recibió 28.000 millones.

A cambio, se comprometió a llevar adelante un plan de austeridad que implica lograr el equilibrio fiscal en 2019.

El Gobierno demostrará al equipo del organismo los resultados de la política monetaria y la estrategia aplicada por el Central. Como adelantó El Cronista, el debate se centrará en la pendiente de las curvas que delimitan la zona de no intervención en el mercado cambiario, además de la monetización máxima de las compras de dólares que está acordada hoy con el Fondo en u$s 150 millones diarios. No obstante, el Banco Central se autolimitó primero a u$s 50 millones, cifra que amplió el jueves pasado a u$s 75 millones de compra de dólares en el mercado de cambios.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, reiteró el 24 de enero "el firme apoyo" del organismo multilateral al plan de reformas económicas de Macri.

"La sólida implementación del plan de estabilización de las autoridades y la continuidad de las políticas han sido muy útiles para Argentina y seguirán siendo esenciales para mejorar la resistencia de la economía a los shocks externos, preservar la estabilidad macroeconómica y fomentar el crecimiento a mediano plazo", dijo tras reunirse en el Foro Económico Mundial en Davos con el ministro de Economía de Macri, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central argentino, Guido Sandleris.

En el marco del acuerdo con el FMI, Argentina espera un desembolso de 11.000 millones de dólares en marzo, la mitad de los aportes del Fondo previstos para este año.

Encuentros

Los miembros de la comitiva no solo se reunirán con funcionarios del Gobierno, sino que también podrían hacerlo con dirigentes de la oposición. Así lo adelantó el vocero principal del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, a El Cronista.

“Tratamos de reunirnos con una gama amplia. No tengo los detalles concretos sobre si se reunirán con representantes de la oposición”, respondió ante la consulta.