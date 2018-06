Gobierno privilegia debate del Presupuesto 2019 antes que el "acuerdo nacional"

Hace poco más de un mes la Casa Rosada llamaba a todos los actores políticos y económicos a conformar una versión 2018 del "gran acuerdo nacional", con el objetivo de consensuar políticas de mediano y largo plazo.

Hoy, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 50.000 millones y nuevas prioridades, de aquella invitación no queda ni el nombre, dado que mutó hacia un "Acuerdo para el desarrollo".

"La verdad es que hay muy poco de esa invitación", explicaron desde una provincia de las medianas del país. "Entendemos que está muy verde y que solo llamarán a los referentes políticos tanto de las provincias como de los diferentes sectores de mayor peso para acordar lineamientos generales y que los demás nos sumemos", agregaron.

Parte de esa situación se está hablando en el chat de gobernadores del PJ y mañana se reflejará en el encuentro que tendrán los gobernadores Miguel Lifschitz (Santa Fe); Juan Schiaretti (Córdoba) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) para el cierre de la XIII Reunión Institucional de la región centro en la capital de la provincia mediterránea.

En la previa al acto de traspaso de la presidencia pro tempore a Entre Ríos, los mandatarios tendrán un encuentro privado en el que "seguramente se dialogará un poco del tema aborto y del GAN, que por ahora viene frío. Muchos especulan con que la Casa Rosada sólo está hablando con algunas provincias para después hacer una presentación formal con el resto", explicaron desde el entorno de uno de los gobernadores que participará del encuentro.

En Balcarce 50 reconocen que el GAN ya cambió de nombre y mutó al que quería el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Pero también aceptan que el tema está verde. "Hoy hay otras prioridades, además no pusimos plazos para esto, pero lo vamos a trabajar", explicaron a El Cronista.

Respecto a la percepción que existe en algunas provincias de que no serán citados, desde el entorno de Frigerio lo descartaron de plano. "Nosotros vamos a hablar con todos. No será en grupo sino bilaterales. No tenemos apuro porque no sólo vamos a hablar sobre el Presupuesto y reducción de déficit, queremos algo más amplio que incluya las inversiones, los incentivos a la producción, entre otras cosas", agregaron.

Mientras tanto crecen las especulaciones entre los jefes de los estados subnacionales respecto del encuentro realizado el lunes entre Schiaretti y Macri y el silencio posterior.

"Fue un encuentro tenso pero bueno. Schiaretti quiere discutir el rol que tiene el Estado nacional en el conurbano y volvió a poner sobre la mesa el traspaso de Aysa, Edenor y Edesur a las administraciones de Vidal y de Rodríguez Larreta", explicó una fuente de Balcarce 50.

"Lo que no entiende es que si nosotros traspasamos Aysa, Vidal va a pedir, por ejemplo, incrementar la coparticipación. Y se va a venir a quejar por eso", agregó.

En paralelo, el secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero, en representación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se reunieron con los gobernadores de Chaco, Domingo Peppo, y Río Negro, Alberto Weretilneck, en el marco de la firma del convenio por el cual el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) girará fondos para atender necesidades financieras.

En el caso de Chaco, FFDP prestará $ 500 millones, mientras para Río Negro el préstamo será de $ 850 millones.

A través de estos acuerdos, las provincias se comprometen a seguir implementando una política fiscal y un programa financiero que asegure el cumplimiento de las pautas establecidas en el Programa de Convergencia Fiscal.

A su vez, los Estados provinciales suministrarán a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la información necesaria para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas.