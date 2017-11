Gobierno porteño recompra bonos por encima de los precios de mercado

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una oferta de recompra de títulos Badlar y de la totalidad de sus títulos dólar link. En el mercado afirmaron la que oferta es tentadora y los inversores que quieran ingresar a la propuesta tendrán hasta el miércoles a las 17.

“Los precios ofrecidos en la recompra son muy tentadores, por lo que debería observarse una buena adhesión a esta oferta. En el caso de los títulos dólar link, el pago se hará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del día 22 de noviembre”, indicaron desde Balanz Capital.

Los precios de recompra ofrecidos se encuentran por encima de los precios de mercado al cual tradeaban los títulos al 13 de noviembre, por lo que cabe esperar que la adhesión a la recompra sea elevada, sostienen en el mercado.

En paralelo a la oferta de recompra, el Subsecretario de Finanzas Abel Fernández Semhan anunció la emisión de un bono Badlar a 10 años de plazo por un monto de u$s 500 millones.

“Si bien no hay ninguna confirmación oficial sobre el umbral mínimo a partir del cual se llevarán a cabo las transacciones, una aceptación cercana al 70% dejaría a la ciudad muy cerca del mínimo de u$s 500 millones que busca colocar, teniendo en cuenta que el stock total sujeto a recompra es de u$s 643.2 millones”, explicaron desde Balanz.