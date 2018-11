Garantía BA: la herramienta con la que la Ciudad busca facilitar el alquiler

El Gobierno porteño lanzó un programa que permitirá a los vecinos conseguir una garantía de alquiler que, junto a otras iniciativas, busca pasar a menos de la mitad el costo de acceso a una propiedad.

Para acceder a Garantía BA es necesario ser mayor de 18 años y contar con un ingreso total familiar superior a dos e inferior a siete salarios mínimos lo que, a partir del 1 de diciembre, estaría comprendido por la banda que va desde 22.600 hasta 79.100 pesos.

Además se piden contar con DNI Argentino, no tener antecedentes financieros desfavorables, no estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios y el alquiler mensual no deberá superar el 30 por ciento de los ingresos netos mensuales declarados.

Adicionalmente, el subsidio del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) sólo será accesible a quien no reciba actualmente ningún tipo de ayuda por parte del ente y no haber sido titular beneficiario de ninguna solución habitacional definitiva en el pasado.

“Ya habíamos dado un primer paso haciendo que el costo de la inmobiliaria lo pague el dueño. Con eso habíamos reducido de 5 alquileres a 4 el ingreso y ahora lanzamos el tema de la garantía. En lo que se refiere al gasto inicial, lo que era (equivalente a) 5 (alquileres) pasa a menos de la mitad y una parte se puede pagar en cuotas”, explicó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Hasta hoy se paga un mes por adelantado, dos meses por depósito y dos meses por la falta de garantía. En un alquiler de 10 mil pesos eso se traduce con 50 mil pesos. El seguro no solo va a cubrir la falta de pago sino también la rotura del departamento. No hace falta pagar el depósito y con eso ya bajamos de 5 a 3”, indicó el presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra.

Durante el acto realizado en el Palacio Lezama de La Boca, el titular del IVC afirmó que esto busca ser “una alternativa a eso que tanto problema genera y que es es tener una garantía propietaria”.

“Esto mejora la vida de los inquilinos y le da tranquilidad a los propietarios”, explicó Maquieyra. Según informó el Gobierno de la Ciudad, además, en algunos casos, el IVC otorgará un subsidio para que la Garantía sea aún más accesible.

El sitio del IVC ya muestra siete compañías aseguradoras que ofrecen diversos esquemas de seguros, desde aquellos que aceptan ingresos informales y aceptan hasta 36 cuotas con interés, hasta los que requieren recibos de sueldo para otorgar la garantía.

Como ejemplo, se hizo referencia a un alquiler de $10.000, con una duración de contrato de 24 meses, en dónde el monto asegurado sería de 240.000 pesos y el costo final sería del 4%, o sea, 9.600 pesos.