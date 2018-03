Gobierno planea emitir deuda en francos suizos por hasta u$s 2000 millones

El gobierno planea colocar deuda en francos suizos por un monto que oscila al equivalente entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, según confirmó el ministro de Finanzas, Luís Caputo.

En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Caputo expresó que “de los 3.000 millones de dólares en títulos en otras divisas que había anunciado, entre 1.500 y 2.000 será en francos suizos”.

El ministro señaló que “el resto se evaluará; podría ser yen, podría ser euros si el mercado de euros mejorara”. “La idea es arrancar con una emisión en el primer trimestre y en el caso de los francos suizos son emisiones de alrededor de 500 y 750 millones, por lo tanto habrá dos o tres en el año”.

De acuerdo con el programa financiero del gobierno, la Argentina tomará deuda nueva por 20.000 millones de dólares y renovará vencimientos por un monto similar para atender los servicios e intereses de 2017.

Al mismo tiempo, el gobierno tiene previsto tomar fondos del mercado local por un monto equivalente a unos 1.000 millones de dólares.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2016 la Nación tomó deuda por U$S 20.000 millones, las provincias, U$S 7.000 millones y las empresas cerca de U$S 5.000 millones