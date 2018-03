Gobierno niega condonar deuda al padre de Macri: "No se le perdonó un mango"

Ante las críticas por el acuerdo cerrado en junio pasado con la empresa Correo Argentino S.A. para el cobro de una deuda millonaria de 2001, el Gobierno declaró ayer que a Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri y titular de dicha sociedad, "no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses" de ese pasivo. De acuerdo al dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, la deuda original es de $ 296 millones, con el tiempo superó los $ 4.000 millones y ahora, actualizada con índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a $ 71.000 millones, con lo cual la oferta que hizo el Correo Argentino al Estado implica una quita del 98,82%.



Los funcionarios de primera línea del Ejecutivo evitaron hacer declaraciones al respecto y dejaron el tema en manos de los referentes del Ministerio de Comunicaciones, con el titular de la cartera Oscar Aguad como voz principal. "La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal", señaló Aguad en diálogo con radio Mitre Córdoba. "Nunca hablé con Macri de este tema, que no lo tomé como judicial", dijo el ministro al responder sobre las posibles implicancias éticas de la negociación de una deuda que involucra a empresas de la familia presidencial.



El ministro radical relató cómo se llegó al acuerdo puesto en cuestión por la fiscal Boquín. Recordó que el origen del conflicto se remonta al 2001, con reclamos del Estado al concesionario por la falta de pago del canon, y del concesionario al Estado, por falta de pago de los servicios prestados. El conflicto derivó en la presentación del Correo en concurso de acreedores. "Cuando asumió Kirchner, le quitó la concesión y el concesionario homologó los créditos que tenía la empresa. Todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una deuda de $ 296 millones. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa deuda queda congelada en el tiempo", relató. Aguad dijo que "durante los 12 años del gobierno anterior no se intentó cobrar esa deuda", que cuando él asumió heredó el juicio, y que "las opciones eran no cobrar, o cobrar a precios históricos". Y explicó que la empresa no contaba con bienes porque, "cuando el Estado le canceló la concesión, se quedó con todos los bienes del Correo Argentino".



Además de Aguad habló el director de Asuntos Jurídicos del ministerio, Carlos Mocoroa, quien remarcó que al padre del mandatario "no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses" de la deuda originada cuando Correo Argentino S.A. entró en concurso preventivo. Agregó también que "no se hizo ninguna quita, porque para que existiera quita tendríamos que haber cobrado menos del capital y la empresa finalmente va a pagar el 100%".

En paralelo, fuentes del Minis



terio de Comunicaciones anunciaron que Aguad convocará en las próximas horas a los referentes parlamentarios de todo el arco político a un encuentro conjunto destinado a aclarar sus dudas sobre el acuerdo por la deuda de la empresa. Esa reunión se concretaría la próxima semana.



Al conocerse el informe de la fiscal, diputados nacionales del FPV-PJ encabezados por el presidente del bloque FPV-PJ, Héctor Recalde, presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri, Aguad y Mocoroa por presunta "defraudación".



Los legisladores pidieron que se investigue la responsabilidad penal del presidente de la Nación, quien a raíz de la aprobación de la condonación de la millonaria deuda a Correo Argentino "beneficia de manera directa a sus hijos, a su padre y a sus hermanos, en perjuicio del patrimonio de todos los argentinos". La denuncia quedó a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado.