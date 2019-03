Gobierno logró prorrogar un acuerdo clave para las automotrices

En el marco de las negociaciones entre los Gobiernos de Argentina y México se firmó un acuerdo que regula el comercio de automóviles entre ambos países, estableciendo la continuidad del sistema de cupos durante los próximos tres años.

Este nuevo acuerdo reemplaza el Protocolo V del ACE 55, que establecía el libre comercio automotriz entre Argentina y México a partir del día de la fecha, y fue firmado por el Canciller Jorge Faurie y la Embajadora de México en la Argentina, Mabel Gómez Oliver.

El nuevo Protocolo, destacaron desde el Gobierno en un comunicado, determina que entre ambos países podrán venderse vehículos con libre arancel por un valor de u$s 701 millones durante 2019; u$s 737 millones en 2020, y u$s 774 millones en 2021. Esto representa un incremento con respecto al cupo actual del 10% en 2019 y del 5% adicional en 2020 y 2021.

Los lineamientos generales de este acuerdo entre Argentina y México fueron establecidos por el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, y la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colin, en la reunión que mantuvieron en México DF el pasado 6 de febrero.

Intercambio

El entendimiento alcanzado por los negociadores de ambos países es que el libre comercio de autos irá acompañado de un mejoramiento de las condiciones de acceso al mercado mexicano de los productos argentinos, que se alcanzará en el marco de las negociaciones en curso de ampliación y profundización del ACE 6, que se espera que culminen antes de fin de año.

“La expectativa del Gobierno Argentino es que, como resultado de esta negociación, hayamos establecido las bases para una renegociación ambiciosa del ACE 6, que equipare las condiciones de acceso a mercado de los productos argentinos con alto potencial exportadora México, con las que ya gozan las importaciones de este país en Argentina”, afirmó la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, al referirse al resultado de la negociación.

Por su parte, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, manifestó: “El acuerdo firmado hoy por el Canciller Faurie es parte integral del proceso negociador con México y apunta a un comercio bilateral más equilibrado y profundo, que también contemple el acceso al mercado mexicano de productos agroindustriales de nuestro país, que actualmente no gozan de un acceso preferencial”.

México es un socio estratégico para nuestro país. Si bien el comercio bilateral ya supera los USD 3.000 millones por año, aún hay mucho potencial para crecer. El vigente ACE 6 tiene una cobertura de menos del 50% de productos y solo el 15% tiene preferencias arancelarias plenas, excluyéndose importantes sectores exportadores argentinos.