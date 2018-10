Gobierno flexibiliza gastos y recortes para tener aprobación del Presupuesto

El Gobierno avanza con su intención de cumplir el cronograma establecido en la Casa Rosada que dejaría al presidente Mauricio Macri a las puertas de la cumbre del G20 con el presupuesto aprobado. Para ello, definió los puntos en donde comenzaría a ceder y negociar en el Congreso.

Con la sombra de las diferentes vertientes del peronismo acordando "tomarse su tiempo" para negociar y votar la norma que puede servir de hoja de ruta para la administración nacional en 2019, el oficialismo salió a "pescar" los votos que necesita abriendo el baúl de ciertas concesiones.

Ya trascendió que aceptó las modificaciones en el impuesto a las Ganancias y retrotraer la quita de subsidios que había realizado a los beneficiarios de planes sociales en la Patagonia. A esos puntos ya añadió otras "flexibilizaciónes" el texto enviado al Congreso.

Así quedó establecido en la Comisión de Presupuesto de Diputados, donde su titular, el oficialista Luciano Laspina, mostró algunas cartas.

Retenciones. Una de las más importantes es la decisión oficial respecto del tope a las retenciones. Aceptó que tengan un máximo de 33% sólo para la soja. El resto de los rubros de exportación alcanzados por el decreto que estableció el regreso de este impuesto tendrá un tope de 12 por ciento.

Responsabilidad fiscal. Otro de los cambios relevantes que ingresará al recinto será en el artículo 67° en lo referido a la relación con las provincias. Según explicó Laspina en la Comisión, se incorporará en el artículo, "a pedido de las provincias", una modificación que surge del documento unánime del 1° de octubre en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en que se pidió que las transferencias de responsabilidades no impacten sobre la evaluación de los gastos y que la Nación sea más laxa en lo que se refiere a las posibilidades de gastos de las provincias.

Cooperativas. Además, algo que podría acercar un poco más a los legisladores santafesinos -la provincia en donde el cooperativismo pisa fuerte- ya que el gobierno acepta acotar el pago de Ganancias "sólo a las cooperativas y mutuales financieras y de seguros".

Plus patagónico. En ese camino de sumar voluntades por regiones, también abrieron una puerta para los legisladores patagónicos ya que el proyecto original estableció que el plus de zona patagónica se mantenga en un 40% para los beneficiarios, pero reducía al 20% para los futuros jubilados y pensionados y que, además, no podían superar "dos veces el haber mínimo", que hoy está en $ 8650, para acceder a la bonificación. Luego de una larga explicación en donde el diputado santafesino del Pro señaló que no hay motivos para mantener ese diferencial, Laspina dijo que "se van a eliminar esos artículos", pero avisó que es un tema "a discutir".

Pensión universal. En la misma línea, abrió la puerta para modificar la prohibición para que aquellos que cobran la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) por Vejez pueden tener una actividad laboral, aclarando que lo van a emparentar con el que permite volver a la actividad laboral para aquellos que tengan el monotributo social.

Señales políticas

Pero en esta decisión poder llegar con un dictamen de comisión para que el Presupuesto sea tratado el 24 de octubre en Diputados y, además, sumar las 21 voluntades que le hacen falta al oficialismo para conseguir media sanción; decidieron también flexibilizar puntos del presupuesto que apuntan a la política.

Restricciones discrecionales. Primero, y manteniendo la postura que el documento no se rehace, Cambiemos ya adelantó que va a modificar el artículo 8° que es el que autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda, a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que ellas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales y/o Estados Extranjeros. Las modificaciones planteadas por la oposición establecen restricciones al poder discrecional que en este caso tendría Marcos Peña.

Fondos electorales. El otro punto es una señal pero para los partidos políticos ya que resignarían la reducción del "módulo electoral", que son los fondos para las elecciones. La partida para 2019 donde se elige presidente, vice y legisladores es de $ 8000 millones, 33% más respecto de las elecciones de 2017. Pero, en realidad significa un fuerte ajuste si se suma el alza de 24,8% del año pasado y la estimada de este que superaría el 40 por ciento