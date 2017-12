Gobierno cuestionó a la Justicia por la investigación de la muerte de mapuche

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, cuestionó hoy al juez Gustavo Villanueva por "liberar a manos de los acusados un territorio durante diez días", en alusión a la investigación por la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, al tiempo que subrayó que "uno no tiene por qué suponer que las fuerzas de seguridad de la democracia son en realidad bandas de asesinos sueltos".

"No me cabe ninguna duda que es una barbaridad que ante un caso de un muerto accidentalmente o por asesinato, no se sabe, un juez decida a liberar a manos de los acusados un territorio durante diez días. Es una cosa impresionante", sostuvo el dirigente oficialista.

En diálogo con Radio Mitre, el senador nacional criticó al magistrado por las demoras en la realización de las pericias en el predio de Parques Nacionales en la ciudad rionegrina de Villa Mascardi, que había sido ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y desalojado por un operativo de la Prefectura.

"En este caso quien manda es la investigación, por eso es muy dramático que el investigador diga “durante diez días no voy a ingresar ni siquiera al lugar del hecho", insistió el integrante del interbloque de Cambiemos.

Asimismo, Pinedo se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había defendido a los efectivos de la Prefectura que intervinieron en el operativo de desalojo: "Nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da la Prefectura le damos car cter de verdad. Las fuerzas de seguridad fueron enfrentadas por un grupo violento", había subrayado la funcionaria nacional.

"Ella lo que hace es creerle a las fuerzas de seguridad bajo su mando hasta que se demuestre lo contrario o haya indicios de que actuaron de una manera diferente de la que dicen que actuaron. Eso normalmente debería ser así", señaló Pinedo. Y agregó: "Uno no tiene por qué suponer que las fuerzas de seguridad de la democracia son en realidad bandas de asesinos sueltos. No hay manera de convivir en paz si tenemos ese criterio". En ese sentido, el presidente provisional advirtió que "si hay el m s mínimo indicio de que pueda haber un apartamiento de la ley por parte de las fuerzas de seguridad, está claro que hay que actuar con absoluta y total severidad, porque tienen m s responsabilidad que un ciudadano común".