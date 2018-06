Gobierno convocó a la CGT para intentar frenar la convocatoria al paro

#PAROGENERAL#Camioneros #HugoMoyano "El martes tenemos la audiencia de FADEEAC sino no tenemos una respuesta que nos permita trasladarle a ustedes y que se favorable, que no se pierda el poder adquisitivo... sino no traen una respuesta concreta el jueves haremos un #ParoGeneral pic.twitter.com/vVKwbXJhRp

— infocamioneros (@cgt_camioneros) 6 de junio de 2018