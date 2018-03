Gobierno comprará sobrestock de leche si la industria mejora pago a los productores

El Gobierno reafirmó ayer su intención de comprar el excedente de leche en polvo, estimado en unas 35.000 toneladas, que la industria láctea no puede colocar en el mercado, tanto externo como externo, aunque supeditó esas operaciones a que las usinas mejoren en lo inmediato los precios que le pagan a los tamberos, que están 30% por debajo de lo deberían.

La crisis de la cadena láctea se arrastra hace más de un año, con una caída en la demanda externa y la fuerte baja de los precios internacionales para la leche en polvo. Pero la situación e agravó en los últimos dos meses porque, más allá del fin de las restricciones comerciales y la puesta en marcha de compensaciones a productores, la devaluación y el fin de las retenciones al maíz encarecieron aun más los costos de los tamberos, y a la vez hubo una retracción del consumo de productos lácteos, lo que derivó en una sobreoferta de leche, problemas financieros para las usinas y precios bajos para el productor primario.

El presidente Mauricio Macri, en la inauguración de Expoagro (ver aparte), reafirmó la decisión oficial –que había anticipado el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en la cena de expositores de la feria, en la noche del lunes– al remarcar que "hay que garantizar las fuentes de trabajo que genera el tambo argentino".

Los anuncios oficiales llegan en momento en que las distintas asociaciones de productores de leche comenzaron a hacer oír su reclamo porque las usinas no cumplieron con el convenio suscripto por toda la cadena, para mejorar los valores que le pagan a los tamberos por su producción. Cuando de acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor de la leche cruda debería estar en $ 4, hoy se les está pagando a los productores entre $ 2,70 y $ 3.

Por eso, tamberos de la cuenca oeste bonaerense se reunieron en asamblea y acordaron peticionar a sus entidades rurales nacionales (CRA y SRA) que convoquen a un paro para el próximo lunes 21, ante la "desesperante" situación.

Macri planteó el respaldo "a la producción tambera, que es muy valiosa" y convocó a todos a "trabajar juntos".

Por su parte, Buryaile advirtió que "si la industria no mejora el valor que paga al tambero", el Esado no le comprará el excedente de producción.

Esas adquisiciones que hará el Estado, se harán bajo la figura de fideicomiso, y que se destinará a "a Desarrollo Social, a Salud Pública, y lo que quede para exportación", para lo cual desde la cartera de Agroindustria se está trabajando en la apertura de mercados.

"Estamos haciendo lo mejor que podemos, no lo ideal", manifestó Buryaile.