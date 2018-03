Gobierno colocó u$s 1000 millones en Letes

El Gobierno adjudicó ayer u$s 1000 millones en Letras del Tesoro en dólares (Letes) compuestos por u$s 500 millones en títulos a 81 días, a una tasa nominal anual de 2,75% y otros u$s 500 millones a 193 días a una TNA de 3,35%. Mediante esta colocación se refinancian u$s 461 millones de vencimientos de Letras del Tesoro, informó el Ministerio de Finanzas. El monto total de las órdenes recibidas para ambos instrumentos alcanzó los u$s 2343 millones, distribuido en u$s 1227 millones para la Letra a 81 días y u$s 1116 millones para la Letra a 193 días. Se recibieron 7439 órdenes de compra.

Debido a que el monto ofertado en ambas Letras superó total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 40,75% para la Letra a 81 días y 44,80% para la Letra a 193 días. Adicionalmente, se refinanciarán vencimientos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por u$s 1570 millones mediante la suscripción directa de una Letra del Tesoro bajo las mismas condiciones que la letra a 193 días.