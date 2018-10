Gobierno avanzará con la ley de alquileres

"Para nosotros fue una sorpresa. Habíamos acordado otra cosa", aseguró un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

En el Ejecutivo hay enojo con las inmobiliarias luego de la conferencia de prensa de ayer en donde los privados amenazaron con llegar a la Corte Suprema si se avanza con la ley de alquileres porque, aseguran, se habían consensuados los cambios. "Iván -por Iván Kerr, secretario de Vivienda y presidente de Procrear- no los va a llamar ni los volverá a citar. Ahora se va a reunir con el otro sector, el de los inquilinos para escucharlos y acercar posiciones y una vez resuelto esto se va a mandar el borrador con los cambios ya planteados", explicaron a El Cronista desde el entorno del funcionario público.

Mientras los dueños de las inmobiliarias aseguran que avanzarán por la línea legal si el Ejecutivo se mantiene en su postura de modificar la norma que establece la relación de fuerzas entre el dueño y el inquilino, en el Ejecutivo no dudan y aseguran que avanzarán con los cambios.

Uno de los más importantes es que permitirá que los alquileres sean indexados de manera semestral y que para ellos se utilizará la evolución del índice UVA. Esto, que parece más simple de seguir su evolución, matará uno de los argumentos que más les gustaba a los funcionarios defensores de los créditos UVA: ahora el alquiler ajustar lo mismo, y no por arriba, que los créditos hipotecarios

"Es mucho más simple, se publica todos los días y no necesita la creación de un indicador para este caso particular por parte del Indec. De esta forma se evitarían conflictos a la hora de negociar renovaciones", ex