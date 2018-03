Gobierno aplica el protocolo antipiquetes a su marcha

En el marco de la aplicación del protocolo "antipiquetes", el Ministerio de Seguridad convocó este lunes a representantes de Cambiemos para coordinar las pautas de la movilización frente al Palacio Legislativo para respaldar al presidente Mauricio Macri cuando brinde su mensaje de apertura de sesiones ordinarias.

Fuentes oficiales indicaron a la agencia NA que en la reunión se acordó que los manifestantes se reúnan "sobre la Plaza" y no en la calle, para lo cual la pantalla gigante que transmitirá el discurso de Macri se instalará de modo que no afecte la circulación de vehículos.

El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, fue quien encabezó la reunión con los referentes de los partidos PRO, UCR y Coalición Cívica, fuerzas que movilizarán frente al Congreso. El Gobierno prometió no cortar ninguna calle durante su movilización. "Este martes a partir de las 11.00, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, las calles serán interrumpidas a medida que el automóvil presidencial avance, siendo liberadas posteriormente de manera inmediata", especificó a través de un comunicado la cartera de seguridad que conduce Patricia Bullrich.